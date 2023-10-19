"الحقيل" شهد توقيع اتفاقية توفير 1000 وحدة سكنية

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سلّم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، عددًا من الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بمنطقة المدينة المنورة، وذلك ضمن زيارته التفقدية لعدد من المشاريع التنموية في المنطقة. اضافة اعلان





توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية



قيادات أمانة منطقة المدينة



وشهد معاليه توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية بين الوزارة ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية وجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري، لتخصيص وتوفير 1000 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة في منطقة المدينة المنورة، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين وزيادة نسب التملك.وكرم جمعية الاسكان التنموي (مسكني) وجمعية سكني بمنطقة المدينة المنورة، نظير جهودهم ومساهمتهم الفاعلة في تقديم الخدمات والرعاية للأسر الأشد حاجة؛ من خلال المساهمة في توفير وتسليم الوحدات السكنية وتلبية احتياجات الأسر المستفيدة.كما التقى معاليه خلال الزيارة قيادات أمانة منطقة المدينة المنورة، واستعرض مستجدات المشاريع التنموية والخطط المستقبلية، وسير الأعمال ببرامج تحسين جودة الحياة وخلق الفرص الاستثمارية، مؤكًدًا على ضرورة الاستمرار في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار الكرام.بعد ذلك زار المعرض المصاحب لمشاريع "أنسنة المدينة" الذي يهتم بتأكيد البعد الإنساني في التطور والتنمية العمرانية لكافة شرائح المجتمع، وذلك من خلال تحسين الهوية البصرية وإقامة الساحات العمرانية والمناطق المفتوحة والساحات الخضراء، كما اطلع خلال الزيارة على تقنيات رصد التشوه البصري وكشف جودة شبكة الطرق.