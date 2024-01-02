الثلاثاء، 20 جمادى الثانية 1445 ، 02 يناير 2024

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"الحصيني" يُحذر من طقس 5 أيام قادمة: برد وصقيع ورياح قطبية وأمطار بهذه المناطق

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حالة الطقس
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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من طقس الخمسة أيام القادمة متوقعًا أن تشهد أجواء المملكة حالة من البرد والصقيع والرياح القطبية والأمطار بعدة مناطق.اضافة اعلان

برد وصقيع ورياح قطبية وأمطار بهذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن اليوم الثلاثاء هو بداية "طالع الشولة"، وأنها سميت بذلك من قول العرب "شالت الناقة بذيلها" إذا رفعته، مبينًا أبرز ظواهره المناخية فيما يلي:
1 - أيامه 13 يومًا.
2 - آخر نجوم المربعانية.
3 - يبدأ فيها طلع ذكور وبواكير النخل.
4 - آخر موعد لزراعة القمح والشعير في شمال المملكة.
5 - يُزرع فيه المشمش والخوخ والحبة السوداء والبطيخ والباذنجان.
4 - والطالع الثالث من طوالع الشتاء فيها اسْتِمْرَار البرودة والصقيع وهبوب رياح أصلها قطبي أوسيبيري.
7 - يقال "إذا طلعت الشولة طال الليل طوله، وأعجلت الشيخ بوله، واشتدت على العائل العولة" كناية عن طول الليل وشدة البرد والحاجة إلى الطعام واللباس.


8 - يوافق بدايته حالة ممطرة وهي الحالة الجوية الممطرة السادسة لموسم١٤٤٥هـ، وأنه حسب النماذج العددية للطقس متوقع استمرار الحالة الجوية الممطرة السادسة خلال الخمسة الأيام القادمة على أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى والشرقية والغربية والجنوبية.

أمطار غزيرة وجريان السيول على عدة مناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.
وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض، والشرقية.


في حين تكون سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقة الجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق

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