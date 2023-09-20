الأربعاء، 05 ربيع الأول 1445 ، 20 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

"الحصيني" يُحذر من بداية "الزبرة" وأمطار بالمرتفعات الغربية والجنوبية

غ45 4
موسم الزبرة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، من بداية موسم "الزبرة" وحالة مطرية على المرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة.

اضافة اعلان

اليوم بداية طالع الزبرة

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن اليوم بداية طالع الزبرة وهو النجم الثالث من سهيل والنجم الثاني من الخريف عند العرب  أيامه 13 يومًا. 
وأضاف أنه في بداية موسم الزبرة يكون فصل الخريف فلكيًا في النصف الشمالي من الأرض الذي يستمر مدة ثلاثة أشهر بتعامد الشمس ظاهريًّا قادمة من شمال السماء متجهة نحو الجنوب على خط الاستواء. 


أهم الخصائص المناخية لموسم "الزبرة"

وبين أنه من خصائصه المناخية أن الليل يبرد ويتلطف الجو في أول النهار، مع بقاء الجو حارًّا نسبياً وسطه، وأن المطر في غالبه غزير.
وأشار إلى أنه يوافق بداية الزبرة حالة ممطرة على المرتفعات الغربية والجنوبية وبعض دول الخليج مع احتمال أن تتوسع لتشمل مناطق أخرى من المملكة فيما بعد.

 

يتساوى الليل والنهار

وقال الحصيني، إنه  في موسم الزبرة يتساوى الليل والنهار، ويستمر صرام النخيل ويكثر جذاذه، ويطيب فيه أكل الرمان.
كما يستمر فيه غرس النخيل وزراعة الخضار ينصح فيها بكثرة سقي المزروعات خاصة النخيل استعدادا للثمرة المقبلة، وفيه هجرة طيور "القماري".

 

 تخفيف مؤشر البرودة في المكيف

وينصح في "الزبرة" بعدم النوم تحت أديم السماء "يعني النوم في مكان مكشوف" وينصح بتخفيف مؤشر البرودة في المكيف ليلًا، خوفاً من نزلات البرد، ويستعد فيه البحارة لختام موسم الغوص لاستخراج اللؤلؤ.

اقرأ أيضا

العلم السعودي
8:02 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

بيان عاجل من سفارة المملكة في نيوزيلندا

1300881-2071592147
7:55 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

نظام بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة يرفع مستوى الشفافية

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
7:24 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

هل تنطبق عليك؟.. لائحة جديدة لاستثناء هؤلاء من جباية الزكاة

أمطار المملكة 17
7:13 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

منها مكة وجازان.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار وسيول على 4 مناطق

اقرأ أيضا

9 % ارتفاع ركاب النقل العام بالمملكة

45 % زيادة بأجور المواطنين بالقطاع الخاص

وزير الصناعة يبحث تعزيز العلاقات الصناعية والتجارية بين المملكة والصين

الخارجية ترحب بنتائج النقاشات مع وفد صنعاء لدعم مسار السلام في اليمن

ترحيب إماراتي أمريكي باستضافة المملكة وفد صنعاء

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

حالة مطرية 7:13 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

منها مكة.. "الحصيني" يُحذر من أمطار ورياح مغبرة على هذه المناطق

F5ojF5WX0AAeaai 7:23 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

سيول جارية.. "الحصيني" يُحذر من حالة مطرية على مكة وهذه المناطق

حالة مطرية 7:28 ص الإثنين، 04 سبتمبر 2023

منها مكة.. خبير طقس يُحذر من بداية الخريف وحالة مطرية على عدة مناطق

حالة مطرية 7:27 ص الأحد، 03 سبتمبر 2023

منها مكة.. "الحصيني" يبشر بتحسن درجات الحرارة ويُحذر من أمطار على هذه المناطق

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-09-20 at 2.04.43 AM
2:53 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

واحة خضراء من "التين والعنب والنخيل".. مواطن يكشف كيف حول أرضا قاحلة إلى مزرعة

WhatsApp-Image-2023-09-19-at-8.24.22-PM
2:45 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

4 فصول مناخية في يوم واحد .. "الزعاق" يكشف مفاجأة

F6a1DSwWYAECi_h
1:05 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

إصابة 5 أشخاص في حريق شقة سكنية بالمدينة.. والدفاع المدني يباشر

سحب المزن
12:46 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

سحب المزن تزين سماء الهدا وأمطار غزيرة جنوب شرق مكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

العلم السعودي
8:02 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

بيان عاجل من سفارة المملكة في نيوزيلندا

البيان الخليجي الأمريكي
5:19 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

البيان الخليجي الأمريكي يرحب بمواقف المملكة تجاه إيران واليمن

وزارة الخارجية
4:54 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

الخارجية ترحب بنتائج النقاشات مع وفد صنعاء لدعم مسار السلام في اليمن

أمطار المملكة 17
7:13 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

منها مكة وجازان.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار وسيول على 4 مناطق

ريالات سعودية
6:43 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

45 % زيادة بأجور المواطنين بالقطاع الخاص

فيصل بن فرحان وزير الخارجية
4:38 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

ترحيب إماراتي أمريكي باستضافة المملكة وفد صنعاء