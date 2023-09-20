"الحصيني" يُحذر من بداية "الزبرة" وأمطار بالمرتفعات الغربية والجنوبية

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، من بداية موسم "الزبرة" وحالة مطرية على المرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة.

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اليوم بداية طالع الزبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن اليوم بداية طالع الزبرة وهو النجم الثالث من سهيل والنجم الثاني من الخريف عند العرب أيامه 13 يومًا.وأضاف أنه في بداية موسم الزبرة يكون فصل الخريف فلكيًا في النصف الشمالي من الأرض الذي يستمر مدة ثلاثة أشهر بتعامد الشمس ظاهريًّا قادمة من شمال السماء متجهة نحو الجنوب على خط الاستواء.





أهم الخصائص المناخية لموسم "الزبرة"



وبين أنه من خصائصه المناخية أن الليل يبرد ويتلطف الجو في أول النهار، مع بقاء الجو حارًّا نسبياً وسطه، وأن المطر في غالبه غزير.وأشار إلى أنه يوافق بداية الزبرة حالة ممطرة على المرتفعات الغربية والجنوبية وبعض دول الخليج مع احتمال أن تتوسع لتشمل مناطق أخرى من المملكة فيما بعد.

يتساوى الليل والنهار



وقال الحصيني، إنه في موسم الزبرة يتساوى الليل والنهار، ويستمر صرام النخيل ويكثر جذاذه، ويطيب فيه أكل الرمان.كما يستمر فيه غرس النخيل وزراعة الخضار ينصح فيها بكثرة سقي المزروعات خاصة النخيل استعدادا للثمرة المقبلة، وفيه هجرة طيور "القماري".

تخفيف مؤشر البرودة في المكيف



وينصح في "الزبرة" بعدم النوم تحت أديم السماء "يعني النوم في مكان مكشوف" وينصح بتخفيف مؤشر البرودة في المكيف ليلًا، خوفاً من نزلات البرد، ويستعد فيه البحارة لختام موسم الغوص لاستخراج اللؤلؤ.