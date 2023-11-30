"الحصيني" يبشر بأجواء مناسبة للتنزه بطقس إجازة الأسبوع ويحذر من هذا الأمر

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بشّر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، بأجواء مناسبة للتنزه في طقس إجازة نهاية الأسبوع ويومي الجمعة والسبت.



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طقس مبشر في إجازة نهاية الأسبوع



سكان هذه المناطق يحذرون المناطق المفتوحة



أجواء تميل للحرارة بسواحل مكة



أمطار متفرقة مع نشاط للرياح



أماكن ربيعية وأجواء للتنزه والفسح



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه حسب النماذج العددية للطقس فمن المتوقع أجواء مناسبة للتنزه بالمناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الجبلية الجنوبية والغربية.وأضاف أنه يتوقع أجواءً جيدة معتدلة نهارًا ناصحً بارتداء ملابس خريفية أو شتوي خفيف، ثم باردة ليلاً "أكشتوا وأحتاطوا من الأماكن المفتوحة"، وليلاً ملابس شتوية من خفيفة لمتوسطة بالمناطق الوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الجبلية الجنوبية والغربية والشمالية، أما شمالي الشرقية والوسطى والغربية فملابس شتوية ثقيلة.وبين أن السواحل الغربية لمكة تشهد اليوم أجواءً من تميل للحرارة إلى حارة نهارًا "ملابس صيفية"، ومن معتدلة إلى لطيفة ليلاً "ملابس ربيعية" أول الليل، "خريفية" من منتصف الليل إلى الفجر.فيما تنشط الرياح نشاطًا متوسطًا على شرق الغربية وأقصى المنطقة الوسطى، ومن يوم السبت متوقع تحسن فرصة الأمطار على أجزاء متفرقة ومحدودة من المناطق الغربية والشمالية والجنوبية، ولا يستبعد بعض الأمطار شمال الوسطى تمتد إلى الإمارات وسلطنة عمان معظمها من خفيفة إلى متوسطة.وأشار إلى أن هناك أماكن مقترحة فيها باذر ربيع وجميلة أجزاء من محافظات ومراكز مكة والباحة وعسير والمدينة وحائل والقصيم وشرق وجنوب مناطق تبوك والجوف والشمالية والقصيم وأجزاء من محافظات شقراء والمجمعة والغاط والزلفي ورماح وحوطة بني تميم والحريق، والصمان وشمال الشرقية وغربها الشمالي.