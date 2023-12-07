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"الحصيني": اليوم أول أيام المربعانية البداية الفعلية للشتاء وهذه أهم ظواهرها

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المربعانية
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أعلن خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن اليوم الخميس 7 من ديسمبر هو أول أيام المربعانية البداية الفعلية للشتاء.

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وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن المربعانية يتخللها ثلاثة نجوم الإكليل"١٣" يومًا، والقلب "١٣" يومًا، والشولة "١٣" يومًا، وأن مجموعها بالجملة "٣٩" يومًا، لذا يطلق عليها تجاوزًا المربعانية.

 المربعانية هي مظنة البرد

وأضاف أن المربعانية هي مظنة البرد خاصةً إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري - والتي تصل الحرارة في الشتاء فيهما من" 50 " لـ" 60 " تحت الصفر، وأنه من فضل الله علينا لا يصل إلينا من برودتهما إلا جزء يسير.



وبين أن دخول المربعانية هذا العام، يوافقه دخول موجة برد متوسطة القوة على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الجبلية خاصة في الليل وطرفي النهار.

أهم ظواهر المربعانية

وأشار إلى أن فترتها مناسبة لزراعة القمح في الوسطى، وفيها أطول ليلة وأقصر نهار في السنة ثم يبدأ النهار بالزيادة.
كما أن اليوم أول نجومها هو "الإكليل" وأيامه "13" يومًا، ويمكن اعتباره امتدادًا للوسم وفي الغالب يكون برده مقبولاً.


وينبت فيه الفقع اذا ما هطلت فيه أمطار وسمية، وطرح الله فيه البركة، وتهاجر في هذا الوقت طيور "القطا والكدري والجوني".

استمرار الحالة الجوية الممطرة 

وتوقع الحصيني، استمرار الحالة الجوية الممطرة الخامسة لوسم ١٤٤٥هـ، وتشمل أجزاء من الشمالية والغربية والوسطى والشرقية والجنوبية والخليج العربي.

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