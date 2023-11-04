الحرب على غزة.. دولة جديدة تستدعي سفيرها لدى دولة الاحتلال

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استدعت حكومة هندوراس سفيرها لدى دولة الاحتلال للتشاور بسبب الوضع الإنساني الذي يعاني منه الفلسطينيون في قطاع غزة.

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الحرب على غزة



وأوضح وزير خارجية هندوراس، إنريكي رينا، وفق ما ذكرته وكالة (رويترز للأنباء) الجمعة: "إنه في ظل الوضع الإنساني الخطير الذي يعاني منه السكان المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، قررت حكومة الرئيسة زيومارا كاسترو استدعاء سفير بلادها في دولة الاحتلال، على الفور لإجراء مشاورات".ويأتي القرار الذي اتخذته حكومة هندوراس في أعقاب تحركات مماثلة اتخذتها دول أخرى في المنطقة في وقت سابق من الأسبوع، مثل: تشيلي وكولومبيا، للتشاور بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في حين تحركت بوليفيا لقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال.