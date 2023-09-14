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الحج والعمرة: 4 نصائح مهمة قبل استخدام العربة الكهربائية

الحج والعمرة، العربة الكهربائية
العربة الكهربائية
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قدمت وزارة الحج والعمرة، نصائح لضيوف الرحمن قبل استخدام العربة الكهربائية.
وأضافت عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه من أجل استخدام أفضل واستفادة مثالية من العربات الكهربائية، ينبغي اتباع 4 إرشادات؛ هي: اضافة اعلان
-الدخول من الأبواب المحددة.
-لالتزام بالمسارات المخصصة.
-اتباع إرشادات المشرفين.
-التأني والحذر في القيادة.


نصائح للمعتمرين عند الطواف

وتقدم وزارة الحج والعمرة، نصائح عامة للمعتمرين عند الطواف وتشمل:

-الانشغال بالذكر والدعاء.
-تجنب التدافع والتزاحم.
-عدم إعاقة سير الطائفين.
-التزام الاحترازات الصحية.

نصائح عند استخدام السلالم الكهربائية

للحفاظ على سلامة المعتمرين عند استخدام السلالم الكهربائية، تقدم "الحج والعمرة" أهم إرشادات الوقاية وهي كالتالي:
-عند الدخول:
ثبت خطوتك – ارفع ثوبك – تمسك جيدًا.
-داخل السلالم:
واصل التمسك والتثبت – دع مسافة خصوصية – ثبت وراقب أطفالك.
-عند الوصول:
ارفع ثوبك مرة أخرى – انتظر حتى بلوغ السطح – أخرج قدمك بثبات.

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