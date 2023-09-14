الحج والعمرة: 4 نصائح مهمة قبل استخدام العربة الكهربائية

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قدمت وزارة الحج والعمرة، نصائح لضيوف الرحمن قبل استخدام العربة الكهربائية.

وأضافت عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه من أجل استخدام أفضل واستفادة مثالية من العربات الكهربائية، ينبغي اتباع 4 إرشادات؛ هي: اضافة اعلان

-الدخول من الأبواب المحددة.

-لالتزام بالمسارات المخصصة.

-اتباع إرشادات المشرفين.

-التأني والحذر في القيادة.



نصائح للمعتمرين عند الطواف



نصائح عند استخدام السلالم الكهربائية



وتقدم وزارة الحج والعمرة، نصائح عامة للمعتمرين عند الطواف وتشمل:-الانشغال بالذكر والدعاء.-تجنب التدافع والتزاحم.-عدم إعاقة سير الطائفين.-التزام الاحترازات الصحية.للحفاظ على سلامة المعتمرين عند استخدام السلالم الكهربائية، تقدم "الحج والعمرة" أهم إرشادات الوقاية وهي كالتالي:-عند الدخول:ثبت خطوتك – ارفع ثوبك – تمسك جيدًا.-داخل السلالم:واصل التمسك والتثبت – دع مسافة خصوصية – ثبت وراقب أطفالك.-عند الوصول:ارفع ثوبك مرة أخرى – انتظر حتى بلوغ السطح – أخرج قدمك بثبات.