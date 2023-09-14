الحج والعمرة: 4 نصائح مهمة قبل استخدام العربة الكهربائية

قدمت وزارة الحج والعمرة، نصائح لضيوف الرحمن قبل استخدام العربة الكهربائية.
وأضافت عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه من أجل استخدام أفضل واستفادة مثالية من العربات الكهربائية، ينبغي اتباع 4 إرشادات؛ هي:
-الدخول من الأبواب المحددة.
-لالتزام بالمسارات المخصصة.
-اتباع إرشادات المشرفين.
-التأني والحذر في القيادة.
نصائح مهمة قبل استخدام العربة الكهربائية.— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) September 14, 2023
#في_القلب_يا_مكة pic.twitter.com/iT6d9jsAX7
نصائح للمعتمرين عند الطوافوتقدم وزارة الحج والعمرة، نصائح عامة للمعتمرين عند الطواف وتشمل:
-الانشغال بالذكر والدعاء.
-تجنب التدافع والتزاحم.
-عدم إعاقة سير الطائفين.
-التزام الاحترازات الصحية.
نصائح عند استخدام السلالم الكهربائيةللحفاظ على سلامة المعتمرين عند استخدام السلالم الكهربائية، تقدم "الحج والعمرة" أهم إرشادات الوقاية وهي كالتالي:
-عند الدخول:
ثبت خطوتك – ارفع ثوبك – تمسك جيدًا.
-داخل السلالم:
واصل التمسك والتثبت – دع مسافة خصوصية – ثبت وراقب أطفالك.
-عند الوصول:
ارفع ثوبك مرة أخرى – انتظر حتى بلوغ السطح – أخرج قدمك بثبات.