"الحج والعمرة": 3 جرعات إلزامية لحجاج الداخل

أ أ

اشترطت وزارة الحج والعمرة، على الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1445 من داخل المملكة الحصول على 3 جرعات تحصينية.

وردًا على استفسار حول ما إذا كانت الجرعة الرابعة للكوفيد إلزامية أم اختيارية لإتمام الحج.؟، حددت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس"، التحصينات اللازمة للراغبين في أداء الحج من داخل المملكة هذا العام، و يجب توثيقها في تطبيق صحتي - وهي:

* جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 المطور.

* جرعة واحدة من لقاح الأنفلونزا أعطيت خلال عام ١٤٤٥.

* جرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية أعطيت خلال الخمس سنوات الماضية.

فيما دعت الحجاج القادمين من خارج المملكة إلى الاطلاع على الاشتراطات الصحية على موقع وزارة الصحة السعودية (من هنا).





إصدار التصاريح لحجاج الداخل لـ حج 1445



خطوات إصدار تصريح الحج



تصريح الحج عبر موقع وزارة الحج والعمرة



4 باقات لحجاج الداخل

