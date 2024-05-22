الحج والعمرة: نقل مليون و200 ألف حاج خلال فرضية تحاكي أداء المناسك (فيديو)

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أعلن وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، الدكتور عايض الغوينم عن تنفيذ فرضية تحاكي أداء مناسك الحج للتأكد من جاهزية نقل الحجاج بين المشاعر المقدسة.

وقال في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية": "بدأت وزارة الحج والعمرة مبادرة متكاملة لمحاكاة الحج، بكل جوانب أعمال الحج التشغيلية، من نقل، تسكين، خدمات إعاشة، والإسناد".





12 ألف عنصر ميداني



وأضاف: "آخر قرضية كانت يوم الخامس من ذي القعدة شارك فيها أكثر من 12 ألف عنصر ميداني من أكثر من 40 جهة من أكثر 63 شركة نقل".وأشار إلى أن عدد الرحلات خلال الفرضية بلغ 36 ألف رحلة ولمدة 17 ساعة متواصلة، متابعًا: "حرصنا في هذه الفرضية لأن تكون أقرب ما يكون إلى فرضية حقيقية".وأردف: "نقلنا ما يقترب من مليون و200 ألف حاج من مواقع سكنهم في مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة،ـ ومن وإلى المشاعر على 5 مراحل مختلفة".