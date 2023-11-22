"الحج" تلزم مفوض شؤون حجاج الخارج بـ 5 متطلبات

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أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء استقبال طلبات الشركات الراغبة في الحصول
على ترخيص خدمة حجاج الخارج، لتعزيز التنافسية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لضيوف
الرحمن.
وحددت الوزارة 5 مراحل إلزامية لرحلة مفوض مكتب شؤون الحج، بدءا من التأهيل وحتى إصدار تأشيرة الحج.
وأوضحت الوزارة أن مرحلة التأهيل تعمل بشكل أساس على تفعيل الصلاحيات
للموسم المقبل، وتليها متطلبات الضمان البنكي، إذ تجرى دفعات التأمين، مثل تكلفة
الإهمال أو النقل، والتعاقدات.
تفعيل الصلاحيات للموسم المقبل
وتعنى بتفويض العقود، مثل السكن والتموين، وتكوين حزم الخدمات وتحدد فيها المجموعة خلال تكاملها مع العقود وسير العمل.
وأخيرا إصدار التأشيرات، وترسل فيها المجموعات المحددة إلى وزارة الخارجية لإضفاء الشرعية وإصدار التأشيرات.
مراحل ومتطلبات إلزامية لمفوض شؤون الحج1ـ التأهيل
2ـ الضمان البنكي
3ـ التعاقدات
4ـ تكوين حزم الخدمات
5ـ إصدار التأشيرات
من جهتها، بدأت وزارة الحج والعمرة في استقبال طلبات الشركات الراغبة في الحصول على
ترخيص لخدمة حجاج "الخارج" وتستمر حتى 5 / 12 / 2023م، عبر المنصة
الإلكترونية المخصصة: https://ehaj.haj.gov.sa.
استقبال طلبات الشركات الراغبة
وذلك في إطار التزام الوزارة برفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحقيق التنافسية الفعّالة في هذا السياق.
تقديم الطلبات حسب الإجراءات والضوابطويشترط على هذه الشركات تقديم طلباتها بموجب الإجراءات والضوابط التي
وضعتها الوزارة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة لضيوف الرحمن وفق تصنيف كمي ونوعي.
يشمل قائمة الخدمات المطلوبة من الشركات التي توفر جميع جوانب راحة وسلامة الحجاج، كالإقامة، والإعاشة، والنقل، وكل ما يتعلق بالاحتياجات الخاصة للحجاج.