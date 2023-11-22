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"الحج" تلزم مفوض شؤون حجاج الخارج بـ 5 متطلبات

وزارة الحج والعمرة
وزارة الحج والعمرة
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أعلنت ‏وزارة الحج والعمرة بدء استقبال طلبات الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص خدمة حجاج الخارج، لتعزيز التنافسية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.اضافة اعلان
وحددت الوزارة 5 مراحل إلزامية لرحلة مفوض مكتب شؤون الحج، بدءا من التأهيل وحتى إصدار تأشيرة الحج.


تفعيل الصلاحيات للموسم المقبل

وأوضحت الوزارة أن مرحلة التأهيل تعمل بشكل أساس على تفعيل الصلاحيات للموسم المقبل، وتليها متطلبات الضمان البنكي، إذ تجرى دفعات التأمين، مثل تكلفة الإهمال أو النقل، والتعاقدات.
وتعنى بتفويض العقود، مثل السكن والتموين، وتكوين حزم الخدمات وتحدد فيها المجموعة خلال تكاملها مع العقود وسير العمل.
وأخيرا إصدار التأشيرات، وترسل فيها المجموعات المحددة إلى وزارة الخارجية لإضفاء الشرعية وإصدار التأشيرات.

مراحل ومتطلبات إلزامية لمفوض شؤون الحج

1ـ التأهيل
2ـ الضمان البنكي
3ـ التعاقدات
4ـ تكوين حزم الخدمات
5ـ إصدار التأشيرات


استقبال طلبات الشركات الراغبة

من جهتها، بدأت وزارة الحج والعمرة في استقبال طلبات الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لخدمة حجاج "الخارج" وتستمر حتى 5 / 12 / 2023م، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة: https://ehaj.haj.gov.sa.
وذلك في إطار التزام الوزارة برفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحقيق التنافسية الفعّالة في هذا السياق.

تقديم الطلبات حسب الإجراءات والضوابط

ويشترط على هذه الشركات تقديم طلباتها بموجب الإجراءات والضوابط التي وضعتها الوزارة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة لضيوف الرحمن وفق تصنيف كمي ونوعي.
يشمل قائمة الخدمات المطلوبة من الشركات التي توفر جميع جوانب راحة وسلامة الحجاج، كالإقامة، والإعاشة، والنقل، وكل ما يتعلق بالاحتياجات الخاصة للحجاج.

الالتزام بالمعايير والضوابط المنشورة

وتهيب وزارة الحج والعمرة بالشركات المهتمة بتقديم طلباتها في المواعيد المحددة والالتزام بالمعايير والضوابط المنشورة حسب كراسة الشروط والمواصفات لضمان تقديم خدمات متميزة تسهم في إثراء رحلة ضيوف الرحمن إلى البقاع المقدسة، وجعل رحلتهم الإيمانية تجربة متميزة وفريدة.

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