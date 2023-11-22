"الحج" تلزم مفوض شؤون حجاج الخارج بـ 5 متطلبات

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أعلنت ‏وزارة الحج والعمرة بدء استقبال طلبات الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص خدمة حجاج الخارج، لتعزيز التنافسية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. اضافة اعلان

وحددت الوزارة 5 مراحل إلزامية لرحلة مفوض مكتب شؤون الحج، بدءا من التأهيل وحتى إصدار تأشيرة الحج.





تفعيل الصلاحيات للموسم المقبل



مراحل ومتطلبات إلزامية لمفوض شؤون الحج





استقبال طلبات الشركات الراغبة



تقديم الطلبات حسب الإجراءات والضوابط



الالتزام بالمعايير والضوابط المنشورة



وأوضحت الوزارة أن مرحلة التأهيل تعمل بشكل أساس على تفعيل الصلاحيات للموسم المقبل، وتليها متطلبات الضمان البنكي، إذ تجرى دفعات التأمين، مثل تكلفة الإهمال أو النقل، والتعاقدات.وتعنى بتفويض العقود، مثل السكن والتموين، وتكوين حزم الخدمات وتحدد فيها المجموعة خلال تكاملها مع العقود وسير العمل.وأخيرا إصدار التأشيرات، وترسل فيها المجموعات المحددة إلى وزارة الخارجية لإضفاء الشرعية وإصدار التأشيرات.1ـ التأهيل2ـ الضمان البنكي3ـ التعاقدات4ـ تكوين حزم الخدمات5ـ إصدار التأشيراتمن جهتها، بدأت وزارة الحج والعمرة في استقبال طلبات الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لخدمة حجاج "الخارج" وتستمر حتى 5 / 12 / 2023م، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة: https://ehaj.haj.gov.sa.وذلك في إطار التزام الوزارة برفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحقيق التنافسية الفعّالة في هذا السياق.ويشترط على هذه الشركات تقديم طلباتها بموجب الإجراءات والضوابط التي وضعتها الوزارة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة لضيوف الرحمن وفق تصنيف كمي ونوعي.يشمل قائمة الخدمات المطلوبة من الشركات التي توفر جميع جوانب راحة وسلامة الحجاج، كالإقامة، والإعاشة، والنقل، وكل ما يتعلق بالاحتياجات الخاصة للحجاج.وتهيب وزارة الحج والعمرة بالشركات المهتمة بتقديم طلباتها في المواعيد المحددة والالتزام بالمعايير والضوابط المنشورة حسب كراسة الشروط والمواصفات لضمان تقديم خدمات متميزة تسهم في إثراء رحلة ضيوف الرحمن إلى البقاع المقدسة، وجعل رحلتهم الإيمانية تجربة متميزة وفريدة.