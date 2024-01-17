الجولة الرابعة للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة وهولندا

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عقدت اليوم الأربعاء، في مقر وزارة الخارجية، الجولة الرابعة للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة ومملكة هولندا.





استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين اضافة اعلان



و ترأس وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي الجانب السعودي، وترأس نائب وزير الخارجية لشؤون السياسة الخارجية لدى مملكة هولندا مرسيل دو فينك الجانب الهولنديوتم خلال المشاورات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف الجوانب، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.حضر جولة المشاورات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، وسفيرة مملكة هولندا لدى المملكة السيدة جانيت البيرد.