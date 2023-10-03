الجوازات: يحق للمواطن الحصول على جواز سفر متى شاء

أ أ

أكدت المديرية العامة للجوازات على حق للمواطن في الحصول على جواز سفر متى شاء، وأن انتهاء سريان صلاحية جواز السفر لا يترتب عليها أي غرامات مالية. اضافة اعلان

جاء ذلك على صفحة الجوازات في منصة "إكس" ردا على تساؤل مواطن قال فيه: “هل انتهاء جواز السفر عليه غرامة؟





خدمة إصدار جواز سفر للتابعين





خطوات إصدار جواز السفر للتابعين



وكانت المديرية العامة للجوازات قد حددت بالتفصيل، خطوات إصدار جواز السفر الإلكتروني للتابعين، وكذلك طريقة توصيل جواز السفر بعد إصداره بكل سهولة.جاء ذلك في رد من الجوازات، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، ردًا على سؤال: "السلام عليكم، لاستخراج جوازات سفر أطفالي هل يلزم الحضور في مقر الجوازات؟وأوضحت الجوازات خطوات إصدار الجواز السعودي الإلكتروني للتابعين كالتالي:1-خدمة أفراد الأسرة.2-خدمة إصدار الجواز الإلكتروني لأفراد الأسرة.3-طلب إصدار جواز شخصي.4-اختيار فرد الأسرة.5-تحميل الصورة.6-الموافقة على الصورة والاسم المترجم والشروط والأحكام.7-اختيار عنوان التوصيل.8-سداد رسوم التوصيل.9-تأكيد الطلب.