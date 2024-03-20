"الجوازات" توضح إمكانية تجديد خروج وعودة العائلة إذا كانت منتهية ولها إقامة سارية

أ أ

أصدرت المديرية العام للجوازات، توضيحًا بشأن تجديد خروج وعودة العائلة إذا كانت منتهية ولها إقامة سارية.





تنبيه مهم بشأن تجديد خروج وعودة



وأوضح حساب خدمة العملاء على منصة إكس، أنه في حال مازال المستفيد على السجل يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا.وأكد أن ذلك يتم بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل.

جاء ذلك ردًا على سؤال مستفيد يقول فيه: "هل يمكن تجديد خروج وعودة العائلة إذا كانت منتهية ولها إقامة سارية؟".







تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة



تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة



شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة



رسوم تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة



فترة السماح بعد انتهاء تأشيرة الخروج والعودة



استعلام عن تمديد تأشيرة خروج وعودة

