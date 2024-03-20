"الجوازات" توضح إمكانية تجديد خروج وعودة العائلة إذا كانت منتهية ولها إقامة سارية

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أصدرت المديرية العام للجوازات، توضيحًا بشأن تجديد خروج وعودة العائلة إذا كانت منتهية
ولها إقامة سارية.
تنبيه مهم بشأن تجديد خروج
وعودة وأوضح حساب خدمة العملاء على منصة إكس، أنه في حال مازال
المستفيد على السجل يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة
إلكترونيًا.
وأكد أن ذلك يتم بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل.
جاء ذلك ردًا على سؤال مستفيد يقول فيه: "هل يمكن تجديد خروج وعودة العائلة إذا كانت منتهية ولها إقامة سارية؟".
تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكةوفي وقت سابق، أتاحت الجوازات إمكانية تمديد تأشيرة
الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة، حيث يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة من
خلال منصة أبشر، وفقًا للضوابط التي حددتها ورسوم تمديد التأشيرة.
تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة وأوضحت الجوازات أن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم
خارج المملكة، بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب
العمل، ويشترط ألا تقل صلاحية هوية مقيم عن 90 يومًا.
شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكةوبينت أن الخدمة تتيح تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن
هم خارج المملكة، تمكين المواطن والمقيم من تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم
خارج المملكة لأفراد الأسرة أو العمالة المنزلية إلكترونيًا، وفقًا لبعض الشروط،
وهي:
1 - صاحب العمل والعامل أو أفراد الأسرة الفرد المراد إصدار التأشيرة له، يجب ألا يكونوا مسجلين بإحدى الحالات التالية: "متوفـى، هـروب، لديـه مخالفة اسـتقدام".
2 - تواجد الفرد المراد إصدار التأشيرة له خارج المملكة وقت تمديد التأشيرة.
3 - "تاريخ العودة قبل" يمكن أن يكون 7 أيام قبل تاريخ انتهاء الإقامـة
4 - يجب أن تكون صلاحية الإقامة تساوي أو أكثر من 90 يومًا بالإضافة إلى القيمة المدخلة وذلك في حال تمديد تأشيرة خـروج وعـودة لسـفرة واحـدة بخيار المـدة بالأيـام.
رسوم تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكةوحددت الجوازات رسوم تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم
خارج المملكة 100 ريال للتأشيرة المفردة، و200 ريال للتأشيرة المتعددة، تُسدد عن
طريق نظام المدفوعات الحكومية لدى البنوك.
ولفتت إلى أنه يُشترط للتمكن من تنفيذ الخدمة سداد رسوم تمديد تأشيرة الخروج والعودة، كما يجب أن تكون التأشيرة سارية المفعول، وكذلك سريان مدة الإقامة.
وأكدت منصة أبشر أنه في حال التمديد بتاريخ العـودة قبـل فـإن التاريــخ المدخل سـيكون هـو آخـر تاريخ للدخـول للمملكة، وسيتم اعتماد التاريخ الميلادي في حال اختلافه مع التاريخ الهجري.
فترة السماح بعد انتهاء تأشيرة الخروج والعودةوأوضحت الجوازات أن مدة تأشيرات الخروج والعودة إذا كانت
محددة بالأشهر 60 يومًا أو 90 يومًا أو 120 يومًا، صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ
الإصدار، وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر، أما إذا كانت مدة تأشيرات الخروج
والعودة محددة بالأيام أو عودة قبل، فتحسب من تاريخ الإصدار.
استعلام عن تمديد تأشيرة خروج وعودة1 - ادخل على منصة أبشر أفراد من هنا.
2 - تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور.
3 - ستصلك رسالة نصية لرقم جوالك المسجل في أبشر أدخله في النافذة التالية.
4 - ادخل إلى صفحة (أفراد الأسرة غير السعوديين والمكفولين).
5 - بعد قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها، اختر (موافق).
6 - تأكد من بيانات المستفيد، ثم حدّد مدة التمديد، واختر (تمديد التأشيرة).
7 - اختر (تأكيد).
8 - تصلك رسالة بتمديد التأشيرة بنجاح.