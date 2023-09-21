الخميس، 06 ربيع الأول 1445 ، 21 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الجوازات تكشف عن 15 خدمة تقدمها عبر منصة أبشر

الجوازات
الجوازات
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قالت الإدارة العامة للجوازات إن  الحلول الرقميـة أسهمت في تسهيل إنجاز الخدمات التي تقدمها الجوازات من خلال منصـة أبشـر، دون الحاجـة لمراجعة مقار الجوازات .اضافة اعلان
 
كما كشفت عت الخدمات والاستعلامات الإلكترونية المقدمة عبر منصة أبشر.

الاستعلامات الإلكترونية



1- الاستعلام عن تصاريح السفر للعسكريين.

2- الاستعلام عن وصول العمالة الجديدة والزائرين.

3- الاستعلام العام عن البصمة

4-التحقق من تفويض مراجعة قطاع

5- الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات

6- الاستعلام عن تقرير مقيم

7- الاستعلام عن صلاحية الإقامة

8- عرض معلومات أفراد الأسرة

9- الاستعلام العام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين فقط

10- الاستعلام عن معلومات سجل السفر

11- الاستعلام عن معلومات جواز السفر

12- الاستعلام عن عودة العمالة من الخارج

13- عرض المكفولين

14- الاستعلام عن أحقية الحج

15- الاستعلام عن حالة تأشيرة الخروج والعودة

16- الاستعلام عن رقم الحدود.

وفي وقت سابق تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المغردين بشأن استقدام العاملات المنزليات لأول مرة.

وقالت الجوازات: "استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل لأول مرة من اختصاص مكاتب الاستقدام، أما العاملات المنزليات القادمات بتأشيرة الخروج والعودة سيكون استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل، ولمزيد من المعلومات يمكنك التواصل مع الزملاء بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإفادة.

في وقت سابق ، كشفت الجوازات عن خطوات الاستفادة من خدمة الوثائق الرقمية لاستعراض هوية مقيم الرقمية لأفراد الأسرة.

الهوية الرقمية


وأوضحت الجوازات أن تلك الخدمة تتيح للمقيم استعراض الهوية الرقمية لأفراد أسرته واستخدامها أو الرجوع لها عند الحاجة عبر حسابه على منصة أبشر الإلكترونية.

وأضافت أن ذلك يتم عبر 4 خطوات هي كالتالي:

1- دخول منصة أبشر.
2- قائمة الخدمات.
3- عرض الوثائق الرقمية.
4- هوية مقيم.

في وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات أهمية خدمة تقرير لأصحاب المنشآت، خاصة في حالة الرغبة في إ صدار تقرير عن أحد العاملين.

وقالت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": أن البوابة الإلكترونية مقيم تمكن أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العاملين لديهم لتقديمه إلى الجهات الطالبة، دون الحاجة لمراجعة الجوازات وتوثيقة.

أهمية خدمة تقرير مقيم


وأشارت المديرية العامة للجوازات، أن أهمية خدمة تقرير مقيم لأصحاب المنشآت تتمثل فيما يلي:
- يحتوي على المعلومات الأساسية عن المقيم
- يعد مستندا رسميا ومعتمدا من المديرية العامة للجوازات
- لا يلزم زيارة إدارة الجوازات لتوثيقه
- يمكن التحقق من التقرير بسهولة


تمكّن البوابة الإلكترونية ⁧#مقيم⁩ أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العاملين لديهم لتقديمه إلى الجهات الطالبة، دون الحاجة لمراجعة ⁧#الجوازات⁩ وتوثيقة.






https://x.com/AljawazatKSA/status/1704906713134924008?s=20

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