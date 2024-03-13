الأربعاء، 03 رمضان 1445 ، 13 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الجوازات تطلق النسخة المطورة من خدمة أبشر سفر لتسهيل إجراءات المسافرين عبر جسر الملك فهد

ابشر - جواز السفر
ارشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أطلقت المديرية العامة للجوازات النسخة المطورة من خدمة (أبشر سفر) لتسهيل إجراءات المسافرين عبر جسر الملك فهد، من خلال إتاحة خيار سداد رسوم الجسر وتأمين المركبة قبل الوصول إلى المنفذ.اضافة اعلان
وذلك بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.

خدمة أبشر سفر:

وتسهم خدمة (أبشر سفر ) في دعم التحول الرقمي لخدمات الجوازات، ورفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، عبر تسهيل وتسريع الإجراءات، والمسارات المخصصة لبوابات الجسر التي تتيح التحقق من المركبات آليًا من خلال تطبيق أبشر والتحقق المكاني من خلال تطبيق نفاذ.
وأوضحت الجوازات أن الخدمة اختيارية للمواطنين والمقيمين الذين يملكون حسابًا مفعّلًا في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" ويمكن الوصول إليها عبر الدخول إلى تطبيق أبشر للأجهزة الذكية واختيار (خدماتي/ خدمات أخرى/ أبشر سفر/ إنشاء طلب سفر).

اقرأ أيضا

ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء

ضبط بحوزته أسلحة وذخائر.. الأمن البيئي يطيح بمخالف في محافظة جدة

عاجل.. توقعات بهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة لمدة 5 أيام

الدفاع المدني يحرر يد شخص علقت في فرامة بمحافظة البيضاء

عاجل.. أهم 10.. موعد صرف الرواتب والمنح في رمضان وتنبيه التعليم وتحذير "أمن الدولة"

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مدير عام الجوازات 8:43 م الثلاثاء، 12 مارس 2024

المديرية العامة للجوازات تصدر ( 17509 ) قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الجوازات 8:00 م الأربعاء، 14 فبراير 2024

عاجل.. الجوازات تنشر تفاصيل خدمة "إشعار صاحب العمل".. 8 خطوات للتنفيذ

الجوازات -ابشر - جواز سفر 6:10 م الأربعاء، 14 فبراير 2024

منصة أبشر تنفذ أكثر من 5 ملايين عملية إلكترونية

الجوازات 12:02 ص الأربعاء، 14 فبراير 2024

عاجل.. الجوازات تتيح للمنشآت تعديل الاسم المترجم بهوية مقيم.. في 6 خطوات