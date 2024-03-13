الجوازات تطلق النسخة المطورة من خدمة أبشر سفر لتسهيل إجراءات المسافرين عبر جسر الملك فهد

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أطلقت المديرية العامة للجوازات النسخة المطورة من خدمة (أبشر سفر) لتسهيل إجراءات المسافرين عبر جسر الملك فهد، من خلال إتاحة خيار سداد رسوم الجسر وتأمين المركبة قبل الوصول إلى المنفذ.

وذلك بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.



خدمة أبشر سفر:



وتسهم خدمة (أبشر سفر ) في دعم التحول الرقمي لخدمات الجوازات، ورفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، عبر تسهيل وتسريع الإجراءات، والمسارات المخصصة لبوابات الجسر التي تتيح التحقق من المركبات آليًا من خلال تطبيق أبشر والتحقق المكاني من خلال تطبيق نفاذ.وأوضحت الجوازات أن الخدمة اختيارية للمواطنين والمقيمين الذين يملكون حسابًا مفعّلًا في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" ويمكن الوصول إليها عبر الدخول إلى تطبيق أبشر للأجهزة الذكية واختيار (خدماتي/ خدمات أخرى/ أبشر سفر/ إنشاء طلب سفر).