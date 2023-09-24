الجوازات تصدر أكثر من 17 ألف قرارا إداريا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة

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أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق 17,676 قرارًا إداريًا خلال شهر صفر 1445هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. اضافة اعلان

وجاءت قرارات الجوازات الإدارية متنوعة العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.





عدم نقل أو تشغيل أو ايواء المخالفين



الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة





ختماً خاصاً بمناسبة اليوم الوطني





الاحتفال مع المسافرين





وزارة الداخلية في اليوم الوطني



وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.احتفاءً بتوحيد المملكة، أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات ختماً خاصاً بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.ويوافق اليوم الوطني الـ 23 من سبتمبر من كل عام، وذلك احتفاءً بتوحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج الاحتفال مع المسافرين المغادرين والقادمين عبر المنافذ الدولية للمملكة، حيث تختم به جوازاتهم توثيقاً ورمزاً لليوم الوطني.وكان مبنى وزارة الداخلية بمدينة الرياض قد تزين باللون الأخضر تفاعلاً مع مناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.ويعد المبنى من أبرز معالم العاصمة الرياض لما يتميز به من تصميم هندسي جذاب ومميز، ازداد تألقًا بعد اكتسائه اللون الأخضر.