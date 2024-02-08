الجوازات تستعرض جهاز "التوأمة الرقمية" في المنافذ

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تستعرض وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات في معرض الدفاع العالمي 2024 م بالرياض، الذي يقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م جهاز "التوأمة الرقمية" كأحد الحلول الذكية المستقبلية في الجوازات.





جهاز التوأمة الرقمية



تعزيز منظومة الأمن الداخلي



ويعتمد جهاز التوأمة الرقمية، على أحدث التقنيات المتطورة عن طريق بناء مركز إدارة تحكم متكامل في المطارات، ويعمل من خلال شاشات ثلاثية الأبعاد.يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، للتعريف بمبادراتها وبرامجها لتعزيز منظومة الأمن الداخلي وإسهاماتها في مجالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود، وتطوير المدن الآمنة، وإدارة الأزمات والكوارث والحشود، وحماية المنشآت الحيوية، والمحافظة على البيئة.