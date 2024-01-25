"الجوازات" تدشن مشروع تطوير نظام الأرشفة الإلكترونية

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دشّنت المديرية العامة للجوازات، اليوم، مشروع تطوير نظام الأرشفة الإلكترونية، بحضور المدير العام الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، بمقر المديرية بمدينة الرياض. اضافة اعلان





"الجوازات" تسعى لحوكمة وحماية الوثائق:



شروط دخول المملكة لحاملي التأشيرة العائلية



صلاحية تأشيرة الخروج النهائي



مشكلة تحديث الجواز المؤقت



خطوات التنفيذ



ويأتي المشروع، ضمن تطوير عمل المركز وفقاً لمعايير المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الذي يهدف إلى حوكمة وحماية الوثائق وتوفير الوقت والجهد على منسوبي المديرية.في وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات، على أن التعليمات تشترط سريان التأشيرة القادم بموجبها الزائر أو المقيم، مع وجود وثيقة سفر سارية المفعول، بالإضافة إلى إحضار الجواز المرفق به تأشيرة القدوم.جاء ذلك على صفحة الجوازات الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار جاء فيه: "لدي تأشيرة زيارة عائلية سارية على جواز سفر قمت بتجديده لأنه تالف".وقال: "هل يحق لي دخول المملكة ومعي الجواز القديم الذي يحتوي ختم التأشيرة وكذلك الجواز الجديد؟".وأوضحت الجوازات أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يومًا من تاريخ الإصدار يلزم المغادرة خلالها، دون الرجوع إلى صلاحية هوية مقيم، علمًا أن التعليمات تشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إصدار التأشيرة.وكانت منصة "أبشر" قد أوضحت أن إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية يتم بكل سهولة، دون الحاجة لزيارة مقار الجوازات.طريقة تنفيذ الخدمة1ـ الدخول إلى منصة أبشر.2ـ اختيار أفراد الأسرة.3ـ اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.أوضحت منصة أبشر، آلية حل مشكلة تحديث الجواز المؤقت في أبشر في حالة إذا كان الجواز الخاص بالعمالة لا يحتوي على الرموز المقروءة آليًا.جاء ذلك في رد من منصة أبشر، على سؤال مستفيد استفسر بشأن خطوات وآلية حل مشكلة تحديث الجواز المؤقت للعمالة المنزلية بسبب الرموز المقروءة آليًا.وأجابت منصة أبشر، بقولها: "أخي الكريم، يُرجى إرسال طلب عبر خدمة تواصل، كما يُرجى الدخول إلى هويتك الرقمية من خلال منصة أبشر أفراد واتباع الخطوات التالية:- تبويب خدماتي.- النقر على خدمات.- الجوازات.- تواصل.