الجهات المختصة تطارد مروجي مخدرات في جازان والدمام

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قبضت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه مادة الحشيش
المخدر.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.
حرس الحدودأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة
تهريب 191 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
منطقة جازانقبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن لترويجه 57 كيلوجرامًا
من نبات القات المخدر.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
التعاون مع الأمن وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما
يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج
المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.