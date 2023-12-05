الثلاثاء، 21 جمادى الأولى 1445 ، 05 ديسمبر 2023

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الجهات الأمنية والعسكرية حققت وفرة مالية بلغت 21 مليار ريال في 2023

هيئة الصناعات العسكرية
الهيئة العامة للصناعات العسكرية
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حققت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وفورات مالية تقدر بـ 21 مليار ريال خلال العام الجاري، يأتي ذلك في مسار تفادي تكاليف مراجعة التمويل للجهات الأمنية والعسكرية.اضافة اعلان

استحداث البرامج ذات الطابع العسكري

حددت الوفورات بناء على توفر الوثائق الداعمة لطلبات استحداث البرامج والمشاريع الجديدة ذات الطابع العسكري من خلال مشروع الميزانية 2023 بمواءمتها مع الخطط للقطاعات العسكرية والأمنية.
إضافة إلى مستهدفات التوطين الاستراتيجية والبرامج والطلبات التي تتم دراستها بالهيئة ومستهدفات الاتفاقيات الإطارية، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

تمكين القطاعات العسكرية من الحصول على السلع

أطلعت الصناعات العسكرية العديد من الاتفاقيات الإطارية لتمكين القطاعات العسكرية والأمنية من الحصول على السلع والخدمات بشكل سريع، وذلك من خلال تمكين المصنعين المحليين وتحقيق وفورات تقارب 100 مليون ريال للعام المالي 2023.
وطبقت الهيئة ضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر في المائة والذي بدوره يدعم مستهدفات التوطين بقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، حيث طبقت الضريبة الصفرية على العقود العسكرية والخاصة بالتوريدات العسكرية المصنعة محلياً.

الفرص الاستثمارية بقطاع الصناعات العسكرية

وأعلنت الصناعات العسكرية، عن عدد من الفرص الاستثمارية بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة عبر موقعها الالكتروني الرسمي، وكذلك عبر منصة "استثمر في السعودية" بالتنسيق مع وزارة الاستثمار.
وأتاحت الهيئة كمرحلة أولى 10 فرص استثمارية لها استعمالات عسكرية ومدنية مشتركة، وتأتي هذه الفرص كمخرجات من برنامج "تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة" الذي أطلقته الهيئة سابقاً.

برنامج الإيفاد لمنشآت قطاع الصناعات العسكرية

وأطلقت الهيئة برنامج الإيفاد والابتعاث لمنشآت قطاع الصناعات العسكرية لابتعاث الكوادر السعودية الشابة والموهوبة من خريجي الثانوية وموظفي الشركات العاملة بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة.
وبهدف استكمال مسيرتهم التعليمية الجامعية في التخصصات الدفاعية والأمنية، والانضمام بعد تخرجهم إلى مسيرة توطين هذا القطاع الواعد بنحو 40 إلى 1000 طالب في الدفعة الأولى في 2023.

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