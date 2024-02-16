الجمعة 6 شعبان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 6 شعبان 1445 هجرية، الموافق 16 فبراير 2024م.



مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 6 شعبان 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:55 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:03.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:50 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:55 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 6 شعبان 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 5:34المدينة – 5:36الرياض – 5:08○ موعد أذان الظهرمكة – 12:35المدينة – 12:36الرياض – 12:08○ موعد أذان العصرمكة – 3:53المدينة – 3:52الرياض – 3:23○ موعد أذان المغربمكة – 6:19المدينة – 6:17الرياض – 5:48○ موعد أذان العشاءمكة – 7:49المدينة – 7:47الرياض – 7:18