الجمعة، 06 شعبان 1445 ، 16 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

الجمعة 6 شعبان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 6 شعبان 1445 هجرية، الموافق 16 فبراير 2024م.اضافة اعلان

مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 6 شعبان 1445هـ

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:55 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:03.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:50 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:55 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 6 شعبان 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:34
المدينة – 5:36
الرياض – 5:08
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:35
المدينة – 12:36
الرياض – 12:08
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:53
المدينة – 3:52
الرياض – 3:23
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:19
المدينة – 6:17
الرياض – 5:48
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:49
المدينة – 7:47
الرياض – 7:18


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