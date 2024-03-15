الجمعة 5 رمضان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة
“تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 5 رمضان 1445 هجرية، الموافق 15 مارس 2024م.
مواقيت
الصلاة ليوم الجمعة 5 رمضان 1445هـويؤذن لصلاة
الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:29 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة
7:49.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:22 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:43 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 5 رمضان 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:13
المدينة – 5:12
الرياض – 4:44
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:30
المدينة – 12:31
الرياض – 12:03
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:54
المدينة – 3:56
الرياض – 3:28
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:31
المدينة – 6:31
الرياض – 6:03
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:31
المدينة – 8:31
الرياض – 8:03