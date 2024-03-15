الجمعة 5 رمضان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 5 رمضان 1445 هجرية، الموافق 15 مارس 2024م.



مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 5 رمضان 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:29 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:49.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:22 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:43 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 5 رمضان 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 5:13المدينة – 5:12الرياض – 4:44○ موعد أذان الظهرمكة – 12:30المدينة – 12:31الرياض – 12:03○ موعد أذان العصرمكة – 3:54المدينة – 3:56الرياض – 3:28○ موعد أذان المغربمكة – 6:31المدينة – 6:31الرياض – 6:03○ موعد أذان العشاءمكة – 8:31المدينة – 8:31الرياض – 8:03