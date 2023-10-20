الجمعة، 05 ربيع الثاني 1445 ، 20 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الجمعة 5 ربيع الآخر .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
أ أ
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 5 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 20 أكتوبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:23 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:38.اضافة اعلان
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:17 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:30 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 5 ربيع الآخر 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 5 ربيع الآخر 1445هـ

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:02
المدينة – 5:04
الرياض – 4:36
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:06
المدينة – 12:07
الرياض – 11:39
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:25
المدينة – 3:24
الرياض – 2:56
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:53
المدينة – 5:51
الرياض – 5:23
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:23
المدينة – 7:21
الرياض – 6:53



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