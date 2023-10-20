الجمعة 5 ربيع الآخر .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 5 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 20 أكتوبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:23 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:38. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:17 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:30 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 5 ربيع الآخر 1445هـ كالتالي:



مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 5 ربيع الآخر 1445هـ



○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:02

المدينة – 5:04

الرياض – 4:36

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:06

المدينة – 12:07

الرياض – 11:39

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:25

المدينة – 3:24

الرياض – 2:56

○ موعد أذان المغرب

مكة – 5:53

المدينة – 5:51

الرياض – 5:23

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:23

المدينة – 7:21

الرياض – 6:53







