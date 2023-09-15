الجمعة 30 صفر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

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مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 30 صفر 1445 هجرية، الموافق 15
سبتمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:06 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:15.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:58 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:10 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 30 صفر 1445هـ كالتالي:
مواقيت
الصلاة ليوم الجمعة 30 صفر
1445هـ
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:52
المدينة – 4:50
الرياض – 4:22
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:17
المدينة – 12:17
الرياض – 11:49
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:42
المدينة – 3:45
الرياض – 3:17
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:25
المدينة – 6:26
الرياض – 5:58
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:55
المدينة – 7:56
الرياض – 7:28