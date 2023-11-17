الجمعة، 03 جمادى الأولى 1445 ، 17 نوفمبر 2023

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الجمعة 3 جمادى الأولى.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 3 جمادى الأولى 1445 هجرية، الموافق 17 نوفمبر 2023م.


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:38 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:20.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

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بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:34 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:10 مساءً بمشيئة الرحمن.


وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 3 جمادى الأولى 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 3 جمادى الأولى الآخر 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:14
المدينة – 5:18
الرياض – 4:50
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:06
المدينة – 12:07
الرياض – 11:39
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:16
المدينة – 3:13
الرياض – 2:45
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:39
المدينة – 5:35
الرياض – 5:06
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:09
المدينة – 7:05
الرياض – 6:36




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