الجمعة 3 جمادى الأولى.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 3 جمادى الأولى 1445 هجرية، الموافق 17 نوفمبر 2023م.



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:38 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:20.

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

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بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:34 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:10 مساءً بمشيئة الرحمن.



وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 3 جمادى الأولى 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 3 جمادى الأولى الآخر 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 5:14المدينة – 5:18الرياض – 4:50○ موعد أذان الظهرمكة – 12:06المدينة – 12:07الرياض – 11:39○ موعد أذان العصرمكة – 3:16المدينة – 3:13الرياض – 2:45○ موعد أذان المغربمكة – 5:39المدينة – 5:35الرياض – 5:06○ موعد أذان العشاءمكة – 7:09المدينة – 7:05الرياض – 6:36