الجمعة 26 رمضان.. توقيت السحور والإفطار بجميع المناطق في المملكة

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يترقب المواطنون والمقيمون في مختلف مناطق المملكة، مواعيد الإفطار والسحور، ليوم الجمعة 26 رمضان، الموافق 5 أبريل.

ويحين موعد السحور بمشيئة الله، قبل ساعتين أو ساعة على الأقل من أذان الفجر، بمشيئة الله.



مواعيد السحور



مواعيد الإفطار



ويؤذن لصلاة الفجر في مكة المكرمة الساعة 4:52، وفي المدينة المنورة 4:49، وفي الرياض 4:21، وفي بريدة 4:30، وفي الدمام 4:05، وفي أبها 4:45، وفي تبوك 4:56، وفي حائل 4:37.بينما يؤذن لصلاة الفجر في عرعر الساعة 4:34، وفي جازان 4:46، وفي نجران 4:39، وفي الباحة 4:48، وفي سكاكا الساعة 4:39 بمشيئة الله.بينما يحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، يوم الجمعة 26 رمضان، على النحو التالي بمشيئة الله:مكة المكرمة 6:37 مساء، المدينة المنورة 6:40، الرياض 6:12، بريدة 6:24، الدمام 5:59 ، أبها 6:25.ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:54، وفي حائل 6:33، وفي عرعر 6:38، وفي جازان 6:24، وفي نجران 6:18، وفي الباحة 6:30، وفي سكاكا 6:41.وبذلك يكون أهالي الدمام أول من يتناولون طعامي السحور والإفطار، بينما يكون أهالي تبوك آخر من يتناولون طعام السحور والإفطار بمشيئة الله.