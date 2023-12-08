الجمعة، 24 جمادى الأولى 1445 ، 08 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الجمعة 24 جمادى الأولى.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 24 جمادى الأولى 1445 هجرية، الموافق 8 ديسمبر 2023م.


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:51 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:18.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

اضافة اعلان


بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:48 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:08 مساءً بمشيئة الرحمن.


وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 24 جمادى الأولى 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 24 جمادى الأولى الآخر 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:26
المدينة – 5:31
الرياض – 5:03
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:13
المدينة – 12:14
الرياض – 11:45
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:18
المدينة – 3:14
الرياض – 2:45
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:39
المدينة – 5:34
الرياض – 5:05
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:09
المدينة – 7:04
الرياض – 6:35



اقرأ أيضا

مساند
1:00 ص الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عاجل.. مساند يكشف أحقية مكتب الاستقدام في طلب هوية المواطنين

ولي العهد
11:04 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الكويتي

أهم 10
10:00 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. ولي العهد يطلق المخطط الحضري لمدينة القدية وضخ 100 ألف وحدة سكنية

حطب محلى - مخالف - القوات الخاصة لأمن الطرق - الامن البيئي
9:06 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

الإطاحة بـ"مقيم" لترويجه مادة الشبو المخدر في تبوك

اقرأ أيضا

عاجل.. توجيه مهم من التأمينات للوقاية من خطر الإصابات المهنية

وزير الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي

لأولة مرة في المنطقة.. استحداث تقنية علاج الأورام السرطانية بالبروتون في المملكة

بالأرقام.. إنجازات وحدات الأحوال المدنية المتنقلة خلال 2023

تعرف على طريقتين لحفظ زيت الزيتون وتقليل الهادر منها

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مواقيت الصلاة 2:12 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة.. اليوم الثلاثاء

مواقيت الصلاة 1:00 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

الإثنين 29 ربيع الآخر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

صلاة الجمعة من المسجد الحرام 1:06 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل .. مواقيت الصلاة الأحد 28 ربيع الآخر.. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون العشاء

صلاة الجمعة من المسجد الحرام 1:11 ص الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل .. مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 26 ربيع الآخر في جميع مناطق المملكة

اقرأ أيضا

الدفاع المدني
7:31 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

الدفاع المدني ينفذ 2.1 مليون عملية عبر 12 خدمة لمنشآت القطاع الخاص

الدوريات الامنية - الافواج الامنية
7:04 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

في جازان والمدينة المنورة .. تفاصيل الإطاحة بمروجي سموم ومخالف

ماجد الحقيل الشؤن البلدية
7:04 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

الحقيل: عدد المستفيدين من برامج الإسكان أكثر 1.5 مليون أسرة حتى عام 2023

الديوان الملكي
7:03 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
1:11 ص الجمعة، 08 ديسمبر 2023

الجمعة 24 جمادى الأولى.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

مساند
1:00 ص الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عاجل.. مساند يكشف أحقية مكتب الاستقدام في طلب هوية المواطنين

أسعار الذهب
12:06 ص الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عاجل.. المملكة الأولى عربيا وهذا ما تمتلكه من احتياطي الذهب

أهم 10
10:00 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. ولي العهد يطلق المخطط الحضري لمدينة القدية وضخ 100 ألف وحدة سكنية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
9:00 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. توجيه مهم من التأمينات للوقاية من خطر الإصابات المهنية

وزير الدفاع خالد بن سلمان بن عبدالعزيز
8:35 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

وزير الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي