الجمعة 21 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة
“تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 21 ربيع
الأول 1445 هجرية، الموافق 6 أكتوبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:16 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:52.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:10 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:45 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 21 ربيع الأول 1445هـ كالتالي:
مواقيت
الصلاة ليوم الجمعة 21 ربيع الأول 1445هـ
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:58
المدينة – 4:58
الرياض – 4:30
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:09
المدينة – 12:10
الرياض – 11:42
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:32
المدينة – 3:33
الرياض – 3:04
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:05
المدينة – 6:04
الرياض – 5:36
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:35
المدينة – 7:34
الرياض – 7:06