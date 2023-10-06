الجمعة 21 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 21 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 6 أكتوبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:16 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:52. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:10 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:45 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 21 ربيع الأول 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 21 ربيع الأول 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 4:58المدينة – 4:58الرياض – 4:30○ موعد أذان الظهرمكة – 12:09المدينة – 12:10الرياض – 11:42○ موعد أذان العصرمكة – 3:32المدينة – 3:33الرياض – 3:04○ موعد أذان المغربمكة – 6:05المدينة – 6:04الرياض – 5:36○ موعد أذان العشاءمكة – 7:35المدينة – 7:34الرياض – 7:06