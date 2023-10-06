الجمعة، 21 ربيع الأول 1445 ، 06 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الجمعة 21 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

مسجد الصلاة الأذان
مواقيت الصلاة
أ أ
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 21 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 6 أكتوبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:16 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:52.اضافة اعلان
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:10 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:45 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 21 ربيع الأول 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 21 ربيع الأول 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:58
المدينة – 4:58
الرياض – 4:30
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:09
المدينة – 12:10
الرياض – 11:42
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:32
المدينة – 3:33
الرياض – 3:04
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:05
المدينة – 6:04
الرياض – 5:36
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:35
المدينة – 7:34
الرياض – 7:06




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