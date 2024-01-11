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"الجمارك" ترصد مكافأة لهؤلاء

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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دعا المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، أفراد المجتمع للإبلاغ عن أية محاولات لتهريب المخدرات أو الممنوعات إلى داخل المملكة، على أن يتم منح المبلّغ مكافأة مالية.اضافة اعلان

التصدي لمحاولات تهريب المخدرات

وقال المتحدث في مداخلة مع فضائية "الإخبارية": "نعلم أن وطنننا محارب، ويحاول أرباب الآفات تدمير شبابنا وبناتنا، ولكننا ولله الحمد نعمل دائمًا بالتصدي لهذه المحاولات".

قنوات التواصل مع الهيئة

وأوضح أن "أفراد المجتمع مساعدون للهيئة في التصدي وحماية مجتمعنا، داعيًا الجميع إلى التواصل مع الهيئة عبر الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417).
وأشار إلى أن الهيئة تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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