"الجمارك" ترصد مكافأة لهؤلاء

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دعا المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، أفراد المجتمع للإبلاغ عن أية محاولات لتهريب المخدرات أو الممنوعات إلى داخل المملكة، على أن يتم منح المبلّغ مكافأة مالية.
التصدي لمحاولات تهريب المخدراتوقال المتحدث في مداخلة مع فضائية "الإخبارية": "نعلم أن وطنننا محارب، ويحاول أرباب الآفات تدمير شبابنا وبناتنا، ولكننا ولله الحمد نعمل دائمًا بالتصدي لهذه المحاولات".
قنوات التواصل مع الهيئةوأوضح أن "أفراد المجتمع مساعدون للهيئة في التصدي وحماية مجتمعنا، داعيًا الجميع إلى التواصل مع الهيئة عبر الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417).
وأشار إلى أن الهيئة تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
فيديو | متحدث الجمارك حمود الحربي: يُمنح المبلغ مكافأة مالية عند التأكد من صحة بلاغه، ويُتعامل معه بسرية كاملة#الحرب_على_المخدرات#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/mYHUv4YhOW— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 11, 2024