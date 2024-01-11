"الجمارك" ترصد مكافأة لهؤلاء

أ أ

دعا المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، أفراد المجتمع للإبلاغ عن أية محاولات لتهريب المخدرات أو الممنوعات إلى داخل المملكة، على أن يتم منح المبلّغ مكافأة مالية. اضافة اعلان





التصدي لمحاولات تهريب المخدرات



قنوات التواصل مع الهيئة

