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الجمارك تحبط محاولتي تهريب 117 ألف حبة كبتاجون و6 آلاف جرام من الشبو "فيديو"

هيئة الزكاة
الجمارك تحبط محاولتي تهريب 117 ألف حبة كبتاجون
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أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذي الحديثة والبطحاء محاولتي تهريب أكثر من 117 ألف حبة كبتاجون، وأكثر من 6 آلاف جرام من مادة الشبو، عُثر عليها مخبأة في شاحنتين.اضافة اعلان
وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى تمكن جمرك الحديثة من إحباط محاولة تهريب 117,210 حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في أجزاء متفرقة في إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ.

إحباط تهريب 6.170 جرام من الشبو داخل طفاية حريق

وتمكن جمرك البطحاء في المحاولة الثانية من إحباط محاولة تهريب 6,170 جرام من مادة الشبو عُثر عليها مخبأة داخل طفاية حريق في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
وقالت الهيئة إنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.

إحكام الرقابة الجمركية على صادرات المملكة

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب.
وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، وذلك بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

وسائل التواصل مع الهيئة

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)،
حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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