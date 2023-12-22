الجمارك تحبط محاولتي تهريب 117 ألف حبة كبتاجون و6 آلاف جرام من الشبو "فيديو"

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذي الحديثة والبطحاء محاولتي
تهريب أكثر من 117 ألف حبة كبتاجون، وأكثر من 6 آلاف جرام من مادة الشبو، عُثر
عليها مخبأة في شاحنتين.
وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى تمكن جمرك الحديثة من إحباط محاولة تهريب 117,210 حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في أجزاء متفرقة في إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ.
إحباط تهريب 6.170 جرام من الشبو داخل طفاية حريقوتمكن جمرك البطحاء في المحاولة الثانية من إحباط محاولة تهريب 6,170 جرام
من مادة الشبو عُثر عليها مخبأة داخل طفاية حريق في إحدى الشاحنات القادمة إلى
المملكة عبر المنفذ.
وقالت الهيئة إنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.
إحكام الرقابة الجمركية على صادرات المملكةوشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة
الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب.
وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، وذلك بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.
وسائل التواصل مع الهيئةودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع
والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)
أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)،
حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
#ارقد_وآمن | #الزكاة_والضريبة_والجمارك في منفذي الحديثة والبطحاء تحبط محاولتي تهريب أكثر من 117 ألف حبة كبتاجون وأكثر من 6 آلاف جرام من مادة الشبو، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة وعددهم 3 أشخاص— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) December 22, 2023
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