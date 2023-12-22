الجمارك تحبط محاولتي تهريب 117 ألف حبة كبتاجون و6 آلاف جرام من الشبو "فيديو"

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أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذي الحديثة والبطحاء محاولتي تهريب أكثر من 117 ألف حبة كبتاجون، وأكثر من 6 آلاف جرام من مادة الشبو، عُثر عليها مخبأة في شاحنتين. اضافة اعلان

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى تمكن جمرك الحديثة من إحباط محاولة تهريب 117,210 حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في أجزاء متفرقة في إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ.





إحباط تهريب 6.170 جرام من الشبو داخل طفاية حريق



إحكام الرقابة الجمركية على صادرات المملكة



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