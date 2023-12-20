الجلاجل: المملكة تشهد أفضل تحول صحي في العالم (فيديو)

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قال
وزير الصحة فهد الجلاجل، إن التحول في القطاع الصحي كبير جدا مقارنة بالأنظمة
الصحية العالمية.
المملكة
تشهد أفضل تحول صحي في العالموأكد
خلال كلمته في ملتقى الحكومة الرقمية أن المملكة تشهد تحولا لا يساويه أي تحول صحي
في العالم لا من ناحية الحجم او الآليات والمبادئ التي اقرتها رؤية المملكة 2030.
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فيديو | وزير الصحة فهد الجلاجل: التحول في القطاع الصحي كبير جدا مقارنة بالأنظمة الصحية العالمية.. والمملكة تشهد تحولا لا يساويه أي تحول صحي في العالم #ملتقى_الحكومة_الرقمية#الإخبارية pic.twitter.com/ZxAAchvoOf— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 20, 2023
وزير
الصحة: التقنيات الحديثة والرقمنة تعني لنا حياةوأوضح
أن التقنيات الحديثة والرقمنة تعني لنا حياة، حيث تمكن الاختراعات قلب المريض من
ان يستمر بالنبض، ما يعطنا أمل وتحسين مستمر لجودة الحياة.
إطلاق
منصة نفيس تحول كبير وبين
أن القطاع الخاص والعام يشمل منصة "نفيس" التي كانت حلم للمنظومة الصحية
تمكن من تحقيقه بالتعاون مع شركائنا، حيث تجمع البيانات الصحية من جميع المستشفبات
والمختبرات وتربطها بقاعدة بيانات في مكان واحد.
فيديو | وزير الصحة فهد الجلاجل: تشمل القطاع الخاص والعام.. منصة "نفيس" كانت حلم للمنظومة الصحية وتمكنا من تحقيقه بالتعاون مع شركائنا #ملتقى_الحكومة_الرقمية#الإخبارية pic.twitter.com/BU1N4xU6EV— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 20, 2023
وأضاف أنه وباستخدام التقنية في السنتين الماضيتين تم زراعة القوقعة السمعية للأطفال والمرضى ما يوازي ما زرعناه في 30 عامًا، حيث تم زراعة 1500 قوقعة لأطفال ولدوا بدون حاسة السمع.