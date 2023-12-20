الجلاجل: المملكة تشهد أفضل تحول صحي في العالم (فيديو)

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قال وزير الصحة فهد الجلاجل، إن التحول في القطاع الصحي كبير جدا مقارنة بالأنظمة الصحية العالمية.





المملكة تشهد أفضل تحول صحي في العالم اضافة اعلان



pic.twitter.com/ZxAAchvoOf #الإخبارية فيديو | وزير الصحة فهد الجلاجل: التحول في القطاع الصحي كبير جدا مقارنة بالأنظمة الصحية العالمية.. والمملكة تشهد تحولا لا يساويه أي تحول صحي في العالم #ملتقى_الحكومة_الرقمية December 20, 2023

وزير الصحة: التقنيات الحديثة والرقمنة تعني لنا حياة



إطلاق منصة نفيس تحول كبير



وأكد خلال كلمته في ملتقى الحكومة الرقمية أن المملكة تشهد تحولا لا يساويه أي تحول صحي في العالم لا من ناحية الحجم او الآليات والمبادئ التي اقرتها رؤية المملكة 2030.وأوضح أن التقنيات الحديثة والرقمنة تعني لنا حياة، حيث تمكن الاختراعات قلب المريض من ان يستمر بالنبض، ما يعطنا أمل وتحسين مستمر لجودة الحياة.وبين أن القطاع الخاص والعام يشمل منصة "نفيس" التي كانت حلم للمنظومة الصحية تمكن من تحقيقه بالتعاون مع شركائنا، حيث تجمع البيانات الصحية من جميع المستشفبات والمختبرات وتربطها بقاعدة بيانات في مكان واحد.وأضاف أنه وباستخدام التقنية في السنتين الماضيتين تم زراعة القوقعة السمعية للأطفال والمرضى ما يوازي ما زرعناه في 30 عامًا، حيث تم زراعة 1500 قوقعة لأطفال ولدوا بدون حاسة السمع.