الجح والعمرة تقدم 4 نصائح عند شرب ماء زمزم

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قالت وزارة الحج والعمرة، إن سقيا زمزم متوافرة في الحرمين الشريفين، ويجب اتباع بعض النصائح أثناء الشرب منها «الامتناع عن سكب الماء على الأرض». اضافة اعلان





نصائح عند شرب ماء زمزم





الإحرام من الطائرة





المواقيت للحج والعمرة



وقدمت وزارة الحج والعمرة، في حسابها الرسمي على منصة اكس «تويتر سابقًا» عدة توصيات أثناء شرب ماء زمزم، لافتة إلى ضرورة اتباع ما يلي:1- الامتناع عن سكب الماء على الأرض.2- التخلص من الأكواب المستعملة في كان المخصص.3- المحـافظة على النظافة.4- الامتناع عن الوضوء في صنابير زمزم.أكدت وزارة الحج والعمرة على القادمين إلى المشاعر المقدمة عن طريق الجو، ضرورة الإحرام من الطائرة عند محاذاة الميقات.ونبهت الوزارة على كافة وسائل النقل الجوي بأهمية التبيه على المسافرين عند المرور بالميقات للبدء في التلبية.جاء ذلك على صفحة الوزارة الرسمية في "إكس" مشيرة إلى أهمية الالتزام من المعتمرين بميقات الإحرام والتزام النواقل الجوية بالتنبيه.1ـ أهل المدينة ومن يمر عليها “ذا الحليفة” وهو موضع بينه وبين مكة ‏450 كيلو متر، ويعرف بـ “أبيار علي”.2- أهل الشام ومن في طريقهم “الجحفة” وهي في الشمال الغربي من مكة، بينها وبين مكة ‏187 كيلو متر، وهى قريبة من “رابغ ” بينها وبين مكة ‏204 كيلو متر.‏وقد صارت ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم الجحفة .3- أهل نجد “قرن المنازل” وهو جبل شرقي مكة يطل على عرفات، بينه وبين مكة ‏94 كيلو متر.4- أهل اليمن “يلملم” وهو جبل جنوبي مكة بينه وبينها ‏54 كيلو متر.5- أهل العراق “ذات عرق” وهي موضع في الشمال الشرقي لمكة بينها وبين مكة ‏94 كيلو مترًا.‏