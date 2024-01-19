الجبير لـ "دافوس": المملكة تسعى لحل مشكلة التغير المناخي بينما أنتم تتذمرون من خفض إنتاج النفط

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أكد
وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن النفط سيستمر الاعتماد عليه لعقود
قادمة.
الجبير
لـ "دافوس": المملكة تسعى لحل مشكلة التغير المناخيوفي
مقابلة على هامش مشاركته ضمن وفد المملكة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في
منتجع دافوس السويسري وتساءل الجبير: "لماذا تقلقون من الحقيقة؟ لا يمكنكم
طلب الاستغناء عن النفط ثم تتذمرون من خفض الإنتاج، هذه الطريقة لن تفلح في حل
مشكلة التغير المناخي، وعلينا حلها بطريقة غير منافقة وعملية".
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المملكة
حذرت العالم على مدى 40 عامًا وحول
الانتقال إلى مجال الطاقة الخضراء، قال الجبير: "لقد قمنا بتحذير العالم على
مدى الـ40 عاما الماضية بأن العالم يحتاج إلى العثور على مصادر بديلة للطاقة.
وبين أن النفط مصدر غير متجدد، ومع ذلك شهية العالم للطاقة ليس لها نهاية، وأن أي زيادة في إمدادات الطاقة يجب أن تأتي من موارد النفط، وأن المملكة أكدت على هذا الأمر منذ أواخر السبعينات وبداية الثمانينات.
وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير:— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) January 19, 2024
لماذا تقلقون من الحقيقة؟ النفط سيستمر الاعتماد عليه لعقود قادمة، لا يمكنكم طلب الاستغناء عن النفط ثم تتذمرون من خفض الإنتاج، هذه الطريقة لن تفلح في حل مشكلة التغير المناخي، وعلينا حلها بطريقة "غير منافقة" وعملية #الإخبارية pic.twitter.com/uBYu2oh3fz