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الجامعة الإسلامية تعلن عن فتح باب التقديم لوظائف شاغرة

الجامعة الاسلامية
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
أ أ
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أعلنت الجامعة الإسلامية عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها الصحية الشاغرة (للرجال) عن طريق المسابقة الوظيفية للمواطنين بنظام التعاقد (دوام كامل) على المسميات التالية:اضافة اعلان

وظائف الجامعة الإسلامية:


- طبيب مقيم (طب عام - بشري)
 

الوثائق المطلوبة لشغل الوظائف:


- صورة مصدقة من المؤهل العلمي وكذلك شهادة الخبرة.
- صورة من الهوية الوطنية.
- صورة مصدقة من بيان الخدمة إن وجد.
- اجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظيفة
المعلنة.
- إنهاء فترة الامتياز المشترطة لكافة المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.
 

المؤهلات المطلوبة للوظيفة:


- المركز الطبي الجامعي الحصول على الدرجة الجامعية في مجال الطب الـعـام (بشري) من جـامعة متخصصة واجتياز فترة التدريب اللازم للتخرج بنجاح.
 

طريقة التقديم:


بدأ التقديم من اليوم الأحد 1445/7/16هـ عن طريق الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الخميس 1445/7/20هـ.

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