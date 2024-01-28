الجامعة الإسلامية تعلن عن فتح باب التقديم لوظائف شاغرة

أ أ
أعلنت الجامعة الإسلامية عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها الصحية الشاغرة (للرجال) عن طريق المسابقة الوظيفية للمواطنين بنظام التعاقد (دوام كامل) على المسميات التالية:
وظائف الجامعة الإسلامية:
- طبيب مقيم (طب عام - بشري)
الوثائق المطلوبة لشغل الوظائف:
- صورة مصدقة من المؤهل العلمي وكذلك شهادة الخبرة.
- صورة من الهوية الوطنية.
- صورة مصدقة من بيان الخدمة إن وجد.
- اجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظيفة
المعلنة.
- إنهاء فترة الامتياز المشترطة لكافة المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.
المؤهلات المطلوبة للوظيفة:
- المركز الطبي الجامعي الحصول على الدرجة الجامعية في مجال الطب الـعـام (بشري) من جـامعة متخصصة واجتياز فترة التدريب اللازم للتخرج بنجاح.
طريقة التقديم:
بدأ التقديم من اليوم الأحد 1445/7/16هـ عن طريق الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الخميس 1445/7/20هـ.