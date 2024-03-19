الثلاثاء 9 رمضان.. مواعيد السحور والإفطار في جميع مناطق المملكة

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يترقب المواطنون والمقيمون في مختلف مناطق المملكة، مواعيد الإفطار والسحور، ليوم الثلاثاء 9 رمضان، الموافق 19 مارس.

ويحين موعد السحور بمشيئة الله، قبل ساعتين أو ساعة على الأقل من أذان الفجر، بمشيئة الله.



مواعيد السحور



مواعيد الإفطار



ويؤذن لصلاة الفجر في مكة المكرمة الساعة 5:09، وفي المدينة المنورة 5:08، وفي الرياض 4:40، وفي بريدة 4:50، وفي الدمام 4:25، وفي أبها 5:00، وفي تبوك 5:17، وفي حائل 4:58.بينما يؤذن لصلاة الفجر في عرعر الساعة 4:57، وفي جازان 5:01، وفي نجران 4:54، وفي الباحة 5:03، وفي سكاكا الساعة 5:02 بمشيئة الله.بينما يحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، يوم الثلاثاء 9 رمضان، على النحو التالي بمشيئة الله:مكة المكرمة 6:32 مساء، المدينة المنورة 6:33، الرياض 6:05، بريدة 6:16، الدمام 5:51 ، أبها 6:21.ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:45، وفي حائل 6:25، وفي عرعر 6:27، وفي جازان 6:21، وفي نجران 6:15، وفي الباحة 6:25، وفي سكاكا 6:31.وبذلك يكون أهالي الدمام أول من يتناولون طعامي السحور والإفطار، بينما يكون أهالي تبوك آخر من يتناولون طعام السحور والإفطار بمشيئة الله.