الثلاثاء 7 شوال .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 7 شوال 1445 هجرية، الموافق 16 أبريل 2024م.



مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 7 شوال 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:52 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:35.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:42 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:31 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 7 شوال 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 4:42المدينة – 4:37الرياض – 4:09○ موعد أذان الظهرمكة – 12:21المدينة – 12:22الرياض – 11:53○ موعد أذان العصرمكة – 3:45المدينة – 3:50الرياض – 3:22○ موعد أذان المغربمكة – 6:41المدينة – 6:45الرياض – 6:17○ موعد أذان العشاءمكة – 8:11المدينة – 8:15الرياض – 8:47