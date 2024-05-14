الثلاثاء 6 ذي القعدة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”،
لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 6 ذي القعدة
1445 هجرية، الموافق 14 مايو 2024م.
مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 6 ذو القعدة 1445هـويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:24 دقيقة،
بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:50.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:13 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:47 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 6 ذو القعدة 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:19
المدينة – 4:12
الرياض – 3:43
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:18
المدينة – 12:18
الرياض – 11:50
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:35
المدينة – 3:43
الرياض – 3:15
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:52
المدينة – 6:58
الرياض – 6:30
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:22
المدينة – 8:28
الرياض – 8:00