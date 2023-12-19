الثلاثاء، 06 جمادى الثانية 1445 ، 19 ديسمبر 2023

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الثلاثاء 6 جمادى الآخرة.. 7 ساعات بين صلاتي الفجر والظهر بمكة المكرمة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 6 جمادى الآخرة 1445 هجرية، الموافق 19 ديسمبر 2023م.
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ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:58 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:22.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:55 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:11 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 6 جمادى الآخرة 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 6 جمادى الآخرة 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:32
المدينة – 5:37
الرياض – 5:09
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:18
المدينة – 12:19
الرياض – 11:51
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:22
المدينة – 3:18
الرياض – 2:49
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:43
المدينة – 5:37
الرياض – 5:09
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:13
المدينة – 7:07
الرياض – 6:39


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