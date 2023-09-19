الثلاثاء 4 ربيع الأول.. 15 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعشاء بحائل

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة
مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 4 ربيع الأول 1445 هجرية،
الموافق 19 سبتمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:08 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:11.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:00 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:05 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 4 ربيع الأول 1445هـ كالتالي:
مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء
4 ربيع الأول 1445هـ
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:53
المدينة – 4:52
الرياض – 4:23
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:15
المدينة – 12:16
الرياض – 11:48
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:40
المدينة – 3:43
الرياض – 3:14
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:21
المدينة – 6:22
الرياض – 5:54
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:51
المدينة – 7:52
الرياض – 7:24