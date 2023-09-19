الثلاثاء 4 ربيع الأول.. 15 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعشاء بحائل

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 4 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 19 سبتمبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:08 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:11. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:00 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:05 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 4 ربيع الأول 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 4 ربيع الأول 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 4:53المدينة – 4:52الرياض – 4:23○ موعد أذان الظهرمكة – 12:15المدينة – 12:16الرياض – 11:48○ موعد أذان العصرمكة – 3:40المدينة – 3:43الرياض – 3:14○ موعد أذان المغربمكة – 6:21المدينة – 6:22الرياض – 5:54○ موعد أذان العشاءمكة – 7:51المدينة – 7:52الرياض – 7:24