الثلاثاء 30 رمضان .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 30 رمضان 1445 هجرية، الموافق 9 أبريل 2024م.



مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 30 رمضان 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:00 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:01.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:51 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:57 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 30 رمضان 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 4:48المدينة – 4:45الرياض – 4:17○ موعد أذان الظهرمكة – 12:23المدينة – 12:23الرياض – 11:55○ موعد أذان العصرمكة – 3:48المدينة – 3:52الرياض – 3:24○ موعد أذان المغربمكة – 6:39المدينة – 6:42الرياض – 6:14○ موعد أذان العشاءمكة – 8:39المدينة – 8:41الرياض – 8:14