الثلاثاء، 30 رمضان 1445 ، 09 أبريل 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

الثلاثاء 30 رمضان .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 30 رمضان 1445 هجرية، الموافق 9 أبريل 2024م.

مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 30 رمضان 1445هـاضافة اعلان

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:00 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:01.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:51 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:57 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 30 رمضان 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:48
المدينة – 4:45
الرياض – 4:17
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:23
المدينة – 12:23
الرياض – 11:55
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:48
المدينة – 3:52
الرياض – 3:24
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:39
المدينة – 6:42
الرياض – 6:14
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:39
المدينة – 8:41
الرياض – 8:14

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