الثلاثاء 3 شعبان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 3 شعبان 1445 هجرية، الموافق 13 فبراير 2024م.





مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 3 شعبان 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:57 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:01.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:52 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:53 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 3 شعبان 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 5:36المدينة – 5:38الرياض – 5:10○ موعد أذان الظهرمكة – 12:35المدينة – 12:36الرياض – 12:08○ موعد أذان العصرمكة – 3:52المدينة – 3:50الرياض – 3:22○ موعد أذان المغربمكة – 6:18المدينة – 6:15الرياض – 5:47○ موعد أذان العشاءمكة – 7:48المدينة – 7:45الرياض – 7:17