الثلاثاء 27 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 27 صفر 1445 هجرية، الموافق 12 سبتمبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:05 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:18. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:56 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:13 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 26 صفر 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 27 صفر 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 4:51المدينة – 4:49الرياض – 4:20○ موعد أذان الظهرمكة – 12:18المدينة – 12:18الرياض – 11:50○ موعد أذان العصرمكة – 3:43المدينة – 3:46الرياض – 3:18○ موعد أذان المغربمكة – 6:28المدينة – 6:29الرياض – 6:01○ موعد أذان العشاءمكة – 7:58المدينة – 7:59الرياض – 7:31