الثلاثاء 27 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 27 صفر 1445 هجرية، الموافق 12
سبتمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:05 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:18.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:56 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:13 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 26 صفر 1445هـ كالتالي:
مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء
27 صفر 1445هـ
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:51
المدينة – 4:49
الرياض – 4:20
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:18
المدينة – 12:18
الرياض – 11:50
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:43
المدينة – 3:46
الرياض – 3:18
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:28
المدينة – 6:29
الرياض – 6:01
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:58
المدينة – 7:59
الرياض – 7:31