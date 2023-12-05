الثلاثاء 21 جمادى الأولى.. 12 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في بريدة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1445 هجرية، الموافق 5 ديسمبر 2023م.



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:49 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:17.

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

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بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:46 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:07 مساءً بمشيئة الرحمن.



وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 21 جمادى الأولى الآخر 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 5:24المدينة – 5:29الرياض – 5:01○ موعد أذان الظهرمكة – 12:12المدينة – 12:12الرياض – 11:44○ موعد أذان العصرمكة – 3:17المدينة – 3:13الرياض – 2:44○ موعد أذان المغربمكة – 5:38المدينة – 5:33الرياض – 5:05○ موعد أذان العشاءمكة – 7:08المدينة – 7:03الرياض – 6:35