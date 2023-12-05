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التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لكبح الحوادث المرورية

امير الشرقية
أمير المنطقة الشرقية
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أكد أمير المنطقة الشرقية، سعود بن نايف، خلال افتتاحه الملتقى والمعرض الدولي السادس للسلامة المرورية، على أهمية التوعية وإيصال المعلومات لأفراد المجتمع للالتزام بالأنظمة المرورية والابتعاد عن المخالفات لحفظ الأرواح والممتلكات.اضافة اعلان

كبح الحوادث المرورية بالذكاء الاصطناعي

وأجمع مشاركون في أعمال الملتقى الذي عقد بعنوان: (الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة للنقل والسلامة المرورية 2023م)، على ضرورة التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لكبح الحوادث المرورية المميتة.
وأوضح أن جهود الجهات الأمنية في تطبيق الأنظمة المرورية ومحاسبة المخالفين واضحة وكبيرة، إلا أن ذلك وحده لا يكفي ويجب أن يكون لدى السائقين والسائقات ثقافة مرورية تسهم في التزامهم بالقوانين والأنظمة المرورية والمحافظة على السلامة العامة.

توظيف الحلول الهندسية للحد من التكدسات

وأشار أمير الشرقية بأن التقنيات الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي أسهمت في التقليل من الحوادث المرورية الكبيرة ونتطلع للاستمرار في توظيف الحلول الهندسية للحد من التكدسات في بعض المناطق التي تشهد كثافة مرورية عالية.
من جهته قال رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل رئيس اللجنة العليا للملتقى السادس للسلامة المرورية الدكتور عبدالله الربيش، إن التطورات الأخيرة في بناء المدن الذكية وتقنيات الاستشعار وتقنية المركبات وتوافر «البيانات الضخمة» جنبًا إلى جنب مع تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة.

الحد من الإصابات البليغة الناجمة عن الحوادث

وأكد على أن توفير البنية التحتية والكفاءة العالية في تقديم خدمات النقل الآمن على الطرق، ونمذجة حركات المرور في الوقت الفعلي والتنبؤ بما يمكن أن يتم مستقبلا يهدف إلى تقليل الازدحام والحد من النمو المتزايد لعدد الإصابات البليغة الناجمة عن الحوادث المرورية.
وأضاف أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن المملكة ضمن الدول المرتفعة مقارنة بدول مجموعة العشرين (G20) في عدد الوفيات والتي تقدر بـ 15 لكل 100 ألف نسمة في السنة.
 مما يتطلب التدخل الفوري وبشكل منهجي وفق خطة إستراتيجية تعتمد تنفيذ الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في جميع وسائط النقل أو أنظمة التحكم في النقل.

تقنية وأنظمة الرصد الآلي أثبتت كفاءة عالية

ونوه مدير الإدارة العامة للمرور اللواء مهندس علي الزهراني أن تقنية وأنظمة الرصد الآلي أثبتت كفاءة عالية في التنبؤ بالمواقع الخطرة واتخاذ القرارات المناسبة للإجراءات الوقائية حيالها.

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