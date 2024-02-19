التنفيذ خلال 30 يوماً.. استرداد 40 مليوناً مخالفات البدل بجامعة الطائف

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رصد الديوان العام للمحاسبة تجاوزات في صرف بدل التعليم الجامعي للعاملين في جامعة الطائف على مدار 10سنوات ماضية، وطلب استرجاع المبالغ المصروفة في هذا الإطار.



بدلات سيتم استردادها



آلية تقديم الاعتراض



البدلات التي سيتم استردادها من منسوبي جامعة الطائف تقارب 40 مليون ريال، والمبالغ المتوقع استردادها من المخالفين تتراويح ما بين 15 ألف ريال ونصف مليون ريال صرفت بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات، وفقا لصحيفة "المدينة".وقامت الجامعة فور ورود توجيهات الديوان بمراجعة الأنصبة التدريسية، والدرجات العلمية، والتكاليف الإدارية، وأعدَّت المسيَّرات اللازمة لحسم المبالغ من أعضاء هيئة التدريس المعنيين.وطلبت الجامعة من كافَّة أعضاء هيئة التدريس الدخول على المنصَّة الإلكترونية للاطِّلاع على المبالغ المحسومة، وفي حال وجود اعتراض يمكن تقديمه مع إرفاق ما يثبت عبر النظام، وسيتم العمل على الفحص والمراجعة للاعتراضات من قِبل فريق عمل مختص.وفي حال عدم الاعتراض فسيتم تنفيذ قرارات الحسم بعد انقضاء المدة النظامية. فيما وشدَّد وكيل الجامعة الدكتور إبراهيم بن رافع القرني على أنَّ قرارات الحسم سيتم تنفيذها بعد 30 يومًا إذا لم يكن هناك أي اعتراضات دون الرجوع لعضو هيئة التدريس.. يُذكر أنَّ بدل التعليم الجامعي يمنح لكافة أعضاء هيئة التدريس بنسبة 25%، بشرط استكمال النصاب التدريسي الكامل وفقًا لكل فئة. مخالفة البدلات بجامعة الطائف.