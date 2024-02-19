التنفيذ خلال 30 يوماً.. استرداد 40 مليوناً مخالفات البدل بجامعة الطائف

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رصد الديوان العام للمحاسبة تجاوزات في صرف بدل التعليم الجامعي للعاملين في جامعة الطائف على مدار 10سنوات ماضية، وطلب استرجاع المبالغ المصروفة في هذا الإطار.
بدلات سيتم استردادهاالبدلات التي سيتم استردادها من منسوبي جامعة الطائف تقارب 40 مليون ريال، والمبالغ المتوقع استردادها من المخالفين تتراويح ما بين 15 ألف ريال ونصف مليون ريال صرفت بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات، وفقا لصحيفة "المدينة".
وقامت الجامعة فور ورود توجيهات الديوان بمراجعة الأنصبة التدريسية، والدرجات العلمية، والتكاليف الإدارية، وأعدَّت المسيَّرات اللازمة لحسم المبالغ من أعضاء هيئة التدريس المعنيين.
وطلبت الجامعة من كافَّة أعضاء هيئة التدريس الدخول على المنصَّة الإلكترونية للاطِّلاع على المبالغ المحسومة، وفي حال وجود اعتراض يمكن تقديمه مع إرفاق ما يثبت عبر النظام، وسيتم العمل على الفحص والمراجعة للاعتراضات من قِبل فريق عمل مختص.