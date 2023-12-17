الأحد، 04 جمادى الثانية 1445 ، 17 ديسمبر 2023

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"التنسيقي" يُسند مهام الإسكان والإعاشة لشركات حجاج الخارج

مجلس حجاج الداخل
المجلس التنسيقي لحجاج الداخل
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يعتزم المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف، تسليم مسؤولية تأمين إسكان وإعاشة الحجاج في مكة والمدينة لشركات مقدمي خدمة حجاج الخارج بدءًا من الموسم المقبل 1446هـ.اضافة اعلان

ضوابط المنافسة بين شركات تقديم الخدمة

وأوضح رئيس المجلس التنسيقي ساهر مطر، أن المجلس كلّف أخيرًا أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لعمل دراسة عن ضوابط المنافسة بين شركات تقديم الخدمة من خلال أفضل الممارسات المحلية والعالمية.
وتهدف الضوابط إلى تحقيق تنافسية تحقق أداء أفضل مع إعداد دليل شامل للإجراءات.

أبرز التحولات.. فتح باب المنافسة لتقديم الخدمة

وأضاف بأن من أبرز التحولات في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن ما شاهدناه في موسم حج 1444 من فتح باب المنافسة لتقديم الخدمة.
جاء ذلك خلال الملتقى التثقيفي التوعوي بعنوان «مستقبل شركات مقدمي خدمة حجاج الخارج بمراحل التحول المؤسسي وربطه بالاقتصاد الوطني».

التنظيم بين وزارة الحج والعمرة ومقدمي الخدمة

ونوه مطر إلى أن المجلس التنسيقي لشركات مقدمي خدمة حجاج الخارج يعد الذراع التنسيقي التنظيمي بين وزارة الحج والعمرة وشركات مقدمي خدمة حجاج الخارج وفق المهام المنوطة به.
ويلعب دورًا بارزًا في تنسيق وتنظيم الأعمال المشتركة، والتي منها ما يجري حاليًا من الموائمة بين إستراتيجية الحج والعمرة وأهداف وخطط شركات مقدمي حجاج الخارج.

تثقيف وتوعية المسهمين ومجالس الإدارات

وأشار إلى أن اللقاء يهدف الى تثقيف وتوعية المسهمين ومجالس الإدارات والقيادات، مؤكدًا أن المجلس سيستمر بعقد مثل هذه اللقاءات خلال الفترة القادمة تحت مسمى سلسلة "توعية وتثقيف".

أهم أهداف اللقاء

1ـ تثقيف وتوعية المسهمين ومجالس إدارات وقيادات الشركات.
2ـ التعريف بمستقبل الشركات ومراحل التحول.
3ـ عرض العناصر تحقيق تنافسية لأداء أفضل.
4ـ إعداد دليل شامل للإجراءات.

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