التمرين التحضيري "رماح النصر"يختتم مناوراته بالقطاع الشرقي

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اُختتمت
في مركز الحرب الجوي بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي، مناورات التمرين
التحضيري "رماح النصر2 - 2023".
التدريب على حرب
إلكترونية متقدمةواشتمل
التمرين الذي نفذته وحدات القوات الجوية المشاركة في مرحلته الختامية، العديد من السيناريوهات
للتعامل مع التهديدات التقليدية والناشئة في بيئة حرب إلكترونية متقدمة، بكفاءة واحترافية.
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رفع
مستوى الجاهزية القتاليةويأتي التمرين، استعدادًا لتنفيذ تمرين
"رماح النصر 2024"، ويهدف إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية، وتنفيذ مهام
البحث والإنقاذ، والنقل الجوي التكتيكي.
التمرين التحضيري «رماح النصر 2-2023»، يختتم مناوراته في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، نفّذت خلاله وحدات #القوات_الجوية المشاركة العديد من السيناريوهات للتعامل مع التهديدات التقليدية والناشئة في بيئة حرب إلكترونية متقدمة. pic.twitter.com/H26Nx4VQdC— وزارة الدفاع (@modgovksa) November 17, 2023