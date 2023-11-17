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التمرين التحضيري "رماح النصر"يختتم مناوراته بالقطاع الشرقي

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التمرين التحضيري
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اُختتمت في مركز الحرب الجوي بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي، مناورات التمرين التحضيري "رماح النصر2 - 2023".

التدريب على حرب إلكترونية متقدمةاضافة اعلان

واشتمل التمرين الذي نفذته وحدات القوات الجوية المشاركة في مرحلته الختامية، العديد من السيناريوهات للتعامل مع التهديدات التقليدية والناشئة في بيئة حرب إلكترونية متقدمة، بكفاءة واحترافية.

رفع مستوى الجاهزية القتالية

ويأتي التمرين، استعدادًا لتنفيذ تمرين "رماح النصر 2024"، ويهدف إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية، وتنفيذ مهام البحث والإنقاذ، والنقل الجوي التكتيكي.


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