التمرين التحضيري "رماح النصر"يختتم مناوراته بالقطاع الشرقي

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اُختتمت في مركز الحرب الجوي بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي، مناورات التمرين التحضيري "رماح النصر2 - 2023".





التدريب على حرب إلكترونية متقدمة اضافة اعلان



رفع مستوى الجاهزية القتالية



التمرين التحضيري «رماح النصر 2-2023»، يختتم مناوراته في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، نفّذت خلاله وحدات #القوات_الجوية المشاركة العديد من السيناريوهات للتعامل مع التهديدات التقليدية والناشئة في بيئة حرب إلكترونية متقدمة. pic.twitter.com/H26Nx4VQdC November 17, 2023

واشتمل التمرين الذي نفذته وحدات القوات الجوية المشاركة في مرحلته الختامية، العديد من السيناريوهات للتعامل مع التهديدات التقليدية والناشئة في بيئة حرب إلكترونية متقدمة، بكفاءة واحترافية.ويأتي التمرين، استعدادًا لتنفيذ تمرين "رماح النصر 2024"، ويهدف إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية، وتنفيذ مهام البحث والإنقاذ، والنقل الجوي التكتيكي.