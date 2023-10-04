"التقديم ينتهي غدا".. ٨٤ وظيفة حكومية بجامعة الملك عبد العزيز

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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز مُمثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر 84 وظيفة شاغرة للجنسين (بنظام التعاقد) على وظيفة (معيد).



وأوضحت أن الوظائف وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. اضافة اعلان





عدد الوظائف:



التخصصات:



الوثائق المطلوبة:



- عدد 84 وظيفة (للجنسين).- إدارة الأعمال.- الإدارة العامة.- الموارد البشرية.- إدارة الفعاليات والمناسبات.- إدارة الضيافة.- إدارة السفر والسياحة.- العلوم السياسية.- أصول التربية.- التسويق.- القانون العام.- القانون الخاص.- التأمين.- إدارة المخاطر.- علوم حاسبات.- تقنية المعلومات.- تقنية المعلومات الصحية.- الكيمياء البحرية.- الفيزياء.- الجيوماتكس.- هندسه تعدين.- هندسه طيران.- هندسه كهربائية.- الهندسة البحرية.- علم الأدوية والسموم.- جراحة الفم والوجه والفكين.- علوم الاشعة.- الكائنات الدقيقة الطبية.- علم الأدوية.- التمريض الباطني الجراحي.- الصحة النفسية.- العناية المركزة.- تمريض طوارئ.- العلاج الوظيفي.- العلاج التنفسي.- علاج علل السمع واضطرابات التخاطب.- علم الاحياء الدقيقة.- زراعة تخصص التربة.- الجيولوجيا البنائية.- الثروة المعدنية والصخور.- الجيولوجيا العامة.- الترسبات والطبقات.- التاريخ والأثار.- الإنتاج المرئي والمسموع.- الملابس والنسيج.- تصميم الأزياء.- الأزياء والنسيج.- تسويق الأزياء.- تصميم الملابس.- تسويق الأزياء والنسيج.- صناعة الأزياء وتسويقها.- تصميم الأزياء وتسويقها.- تكنولوجيا الأزياء والنسيج.- تكنولوجيا تصميم الأزياء.- تكنولوجيا الألياف والنسيج.- كيمياء الألياف والنسيج.- تجارة الأزياء.- الاعتدال والأمن الفكري.- الموانئ والنقل البحري.- الملاحة البحرية.- التشريح.1- الهوية الوطنية.2- المؤهل العلمي المطلوب.3- الخبرات المكتسبة مع شهادة التأمينات الإجتماعية .4- السيرة الذاتية.