"التغذية الصحية" تكشف عن 50 حالة مرضية في القطيف

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كشفت الفعالية التي يقيمها قسم خدمات التغذية بشبكة القطيف الصحية عن 50 حالة مرضية تتعلق بارتفاع ضغط الدم والسكر والسمنة.





الهدف من الفعالية

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وأوضحت أخصائية التغذية بشبكة القطيف الصحية، زينب الجبر، أن الهدف من الفعالية رفع المستوى التوعوي لدى أفراد المجتمع بأهمية الغذاء الصحي وتأثيره على صحة الإنسان.



