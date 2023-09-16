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"التغذية الصحية" تكشف عن 50 حالة مرضية في القطيف

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التغذية الصحية
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كشفت الفعالية التي يقيمها قسم خدمات التغذية بشبكة القطيف الصحية عن 50 حالة مرضية تتعلق بارتفاع ضغط الدم والسكر والسمنة.

الهدف من الفعالية

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وأوضحت أخصائية التغذية بشبكة القطيف الصحية، زينب الجبر، أن الهدف من الفعالية رفع المستوى التوعوي لدى أفراد المجتمع بأهمية الغذاء الصحي وتأثيره على صحة الإنسان.

وقالت: "الفعالية ضمت عدة أركان توعوية وتثقيفية، بهدف تحقيق أقصى استفادة وتوعية المجتمع بالحفاظ على صحتهم".

التجمع الصحي 


وأشارت إلى أن الفعالية تقام في التجمع الصحي الأول لمدة أسبوع كامل، وتعد الأكبر من نوعها وتحتوي على 11 ركناً صحياً.

وشارك فيها 50 متطوعاً ومتطوعة من كوادر مستشفيات المنطقة الشرقية. كما جرى استضافة عدد من المتطوعين في "أعرف أرقامك"، بهدف التعرف على الوضع الصحي للمجتمع.

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