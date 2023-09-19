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"التعليم": 74 ألف طالبة وطالبة من 160 دولة في جامعات المملكة

وزير التعليم يوسف البنيان
وزير التعليم
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أطلق وزير التعليم يوسف البنيان، أعمال الملتقى التعريفي للدراسة في المملكة، بحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.اضافة اعلان
ويستهدف التعريف، الذي تم إطلاقه أمس الاثنين، بفرص استقطاب الطلبة المميزين في العالم للدراسة في المملكة بفضل ما تحقق لمؤسسات التعليم الجامعي من تقدم على مستوى التصنيفات العالمية والإقليمية.


وجود البيئة البحثية المميزة

وأكد وزير التعليم، في كلمته أن المملكة تعتبر مركزاً مهماً للبحث العلمي والابتكار ما يضمن وجود البيئة البحثية المميزة واستدامتها، وفقًا لـ"عكاظ".
ودعا الوزير لاستكشاف فرص التعليم في المملكة كوجهة تعليمية جاذبة من خلال البرامج الأكاديمية المتنوعة في الكليات والجامعات والمعاهد.


إتاحة فرص التفاعل

مشيراً إلى أن راغبي الالتحاق بالبرامج سيتمكنون من الاستفادة من المنهجية الحديثة المطبقة والمرافق التعليمية المتطورة، إلى جانب إتاحة فرص التفاعل مع ثقافات متنوعة.
وأوضح البنيان، أن التحاق الطلاب والباحثين والمتدربين الدوليين بمؤسسات التعليم العالي في المملكة يعد جزءاً أساسياً من رؤية المملكة لتنمية القطاع التعليمي وتعزيز مكانته العالمية.


التدفق العالمي للطلاب

وقال إن ذلك يسهم في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد) وتعزيز التدفق العالمي للطلاب والتبادل الثقافي والعلمي وتوسيع آفاق المعرفة لديهم.
ونوه الوزير بما تحظى به اللغة العربية من اهتمام باعتبارها لغة عالمية، إذ تعد المملكة وجهة مميزة لتعلّمها؛ الأمر الذي يسهم في اكتشاف التراث الثقافي العريق فيها من خلال رحلة الطالب التعليمية.


فرص التوظيف والتطوير

لافتاً إلى أن التحولات الاقتصادية في العالم تجعل المملكة ضمن أسرع الاقتصادات نمواً مما ساعد على خلق فرص للتوظيف والتطوير المهني والتدريب بما في ذلك قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة.
ووجه الوزير الدعوة لكافة الشركاء الدوليين للاستفادة من مجموعة الفرص التعليمية المتنوعة للطلاب والباحثين والمتدربين الدوليين، وذلك ضمن مساعي المملكة لتوسيع نطاق التعليم وزيادة تواجدهم فيه.


74 ألف طالب وطالبة

ومن جهته أوضح مدير عام إدارة المنح للطلاب غير السعوديين بوزارة التعليم الدكتور سامي الحيسوني، أنه يدرس حالياً في المملكة أكثر من 74 ألف طالب وطالبة من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف، أنه قد تخرج في الجامعات السعودية أكثر من 140 ألف طالب وطالبة من أكثر من 160 جنسية، حاملين تخصصات متنوعة في مختلف المراحل الدراسية.

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